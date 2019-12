Ex académicos tendrán segunda oportunidad

Después de la controversial salida de Susy el domingo pasado en “La academia”, quien abandonó la competencia para atender su salud, los expulsados tendrán una segunda oportunidad y podrían regresar a la competencia.

Así lo anunció Effeta en entrevista vía telefónica con EL IMPARCIAL, quien este domingo se convirtió en el expulsado por ser el menos votado del concurso.

El joven cantante indicó que el próximo domingo, los cinco expulsados tendrán la oportunidad de reintegrarse a “La academia”, para ocupar el lugar que dejó Susy. Por lo que, tanto Effeta como Jona, Rosa Mary y las gemelas Jaz y Stephy, podrán conquistar a los televidentes para que les brinden la opción de continuar con su sueño.

El joven cantante explicó que el público debe generar sus votos por su ex académico favorito a través de la aplicación Azteca Conecta.

Asimismo pidió al público que vote por él ya que considera que su necesidad de aprender es más intensa que el resto, ya que su única experiencia proviene de cantar en los transportes públicos. “No me afectó, siempre de hecho estaba contento porque cada día aprendía algo diferente, la verdad no me sentí el que menos sabe pero al contrario aprendía más y yo lo disfrutaba.

“Pero sí agradecería que votaran por mí para yo seguir aprendiendo porque muchos ya saben más cosas que yo, para yo tener esa experiencia de seguir aprendiendo en poquito tiempo”, compartió el cantante.

Será hasta el próximo concierto cuando Adal Ramones dé a conocer quién regresará a la competencia en la transmisión del domingo por Azteca Uno a las 20:00 horas.