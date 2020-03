Estudiarán a distancia jóvenes que amenazaron con tiroteo

MEXICALI, B.C.- Los dos casos de estudiantes que amenazaron vía redes sociales, sobre un tiroteo en contra de sus compañeros y maestros, tendrán garantizado su derecho a la educación, pero será a distancia.

La Delegada de la Secretaría de Educación (SE), Hildelisa Limón Sánchez, comentó que primero deben de velar por la seguridad del resto del grupo, y hasta que no avalen que pueden reintegrarse, estudiarán a distancia.

“No es una sanción, es una medida preventiva, dependiendo del tipo de conducta el alumno puede ser retirado momentáneamente, hasta que no tengamos seguridad de que tiene las condiciones de convivir en el grupo”, declaró Limón.

Los alumnos no son dados de baja, precisó la delegada, ya que no se le puede negar el derecho a la educación, se tomarían medidas para que estas conductas no se repitan y así no se exponga al resto de los jóvenes.

Los dos jóvenes que amenazaron con realizar un tiroteo en contra de sus compañeros y maestros, están en un proceso abierto por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del área de Justicia para Adolescentes, informó.

“El derecho a la educación, la secretaría lo garantiza, pero, la orientación cuando es un delito, la Fiscalía le da seguimiento, con los padres de familia, lo escolar es nuestro, lo de justicia es de la fiscalía”, delimitó.