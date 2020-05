Estrella del softbol

Erick Ochoa Velázquez representó a México en diversos eventos internacionales, sin embargo, con la selección de Estados Unidos ha vivido momentos inigualables que lo han ubicado en la élite del softbol mundial.

Una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014, así como participar en un Mundial Juvenil en Argentina y en los Juegos Panamericanos en Toronto 2015, fueron algunas de las experiencias de Ochoa Velázquez con el tricolor.

No obstante, a partir del año 2017 inició su travesía con el país de ‘las barras y las estrellas’, donde consiguió ver acción en el Mundial de Canadá en 2017 y en la Copa Intercontinental en República Checa en 2018, además de la medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Lima 2019.

“Cambiarme a los Estados Unidos es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Fue difícil tomarla porque estaba muy a gusto con México, pero siempre he querido llegar a lo máximo y Estados Unidos me lo podía dar”, confesó en entrevista con PERIÓDICO LA CRÓNICA.

Asimismo, el popular ‘Huevo’, ha incursionado en la liga profesional de softbol de aquel país, donde fue nombrado el ‘Jugador del Año’ en el 2017 y sido campeón mundial de clubes en par de ocasiones con los Gremlins de Nueva York.

SU FACETA COMO BEISBOLISTA

• A los tres años de edad, Ochoa Velázquez, inició su vida deportiva con el Club Mayos de la Liga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde pasó su etapa infantil y juvenil.

En el 2005 y después de ganar la fase estatal, regional y nacional, vistió los colores de México en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, situación que fue trascendental de cara a su futuro.

“Fue una experencia muy bonita. Ir a una competencia de esa magnitud era un sueño y lo pude cumplir. A partir de ese momento me di cuenta que quería ser un atleta profesional”, comentó.

El infielder ha conquistado también campeonatos estatales de Primera Fuerza con la Liga Amateur de Mexicali y vestido la casaca tanto de los Centinelas de Mexicali, como de los Marineros de Ensenada en la Liga Norte de México.

De igual manera, fue firmado por los Leones de Yucatán, aunque nunca pudo competir en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Jugué en la Liga Noroeste y me fue muy bien, pero tuve algunos problemas con mi nacionalidad y al final no pude saltar al primer equipo. Tenía que tener doble nacionalidad desde los 9 años y yo la tenía desde los 16, así que me ‘congelaron’”, confesó.

SUS INICIOS EN EL SOFTBOL

• A la edad de 14 años e impulsado por su hermano, Ochoa Velázquez empezó a jugar en la Liga Municipal de Softbol de Mexicali y al poco tiempo, representó a Baja California en Campeonatos Nacionales Sub-16 y Sub-18.

“Iba a ver a mi hermano jugar y a veces me metían para completar el equipo, así fue como comencé a jugar softbol”, recordó.

“Desde que lo jugué me gustó y se me facilitó. Jugaba casi todas las noches y varios equipos me empezaron a invitar a jugar con ellos”, añadió.

Fue precisamente con la delegación bajacaliforniana donde el cachanilla recibió la invitación de ser seleccionado nacional por México.

“Me fue muy bien durante un Nacional en Ixtapa Zihuatanejo y al finalizar el mismo, el jefe de la Federación Mexicana se me acercó y me preguntó si quería representar al país en futuras competiciones”, dijo. “Enseguida contesté que si y le marqué a mis papás para contarles, no lo podía creer”, agregó.

SU CONTACTO CON ESTADOS UNIDOS

• En el 2016, Erick fue contratado por un equipo de Ensenada llamado Márquez, con el cual participó en torneos de Estados Unidos y observado por conjuntos de la liga profesional de esa nación.

“Jugué cuatro meses con un equipo canadiense en esa competición y destaqué mucho. A raíz de eso me habló el entrenador de la selección de Estados Unidos y me invitó a ser parte de ella”, señaló.

“He participado en demasiados torneos, puedo decir que conozco casi todo Estados Unidos. Estar ahí me ha permitido viajar mucho y no batallar en nada de logística deportiva”, adicionó.

Ya en el 2018, tomó la decisión de defender los colores de los Gremlins de Nueva York, los cuales eran el segundo mejor equipo a nivel mundial y con los que espera ser campeón de bateo en algún mundial de clubes.

FICHA TÉCNICA

Nombre: ERICK OCHOA VELÁZQUEZ

Fecha de nacimiento: 12 DE AGOSTO DE 1993

Lugar de nacimiento: BRAWLEY, CALIFORNIA

Apodo: HUEVO

Años como deportista: 23

Máximos logros:

*Medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Lima 2019 (Estados Unidos)

*Nombrado ‘Jugador del Año’ por la liga profesional de Estados Unidos en 2017.

*Bicampeón mundial de clubes con los Gremlins de Nueva York.

*Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014 (México)