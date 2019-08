Están al tope los albergues de migrantes

MEXICALI, Baja California.- Los albergues que dan alojo a los migrantes se encuentran a su máxima capacidad de operatividad ante la falta de recurso.

Aunque el flujo de centroamericanos ha disminuido, los deportados siguen siendo una constante.

El director del Atención al Migrante de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Gustavo Magallanes, comentó que el número de deportados mexicanos por Baja California suman alrededor de 34 mil al mes de junio.

De este número, alrededor de 23 mil ingresaron por Tijuana y cerca de 11 mil por el cruce fronterizo de la ciudad capital, Mexicali.

A diferencia de otros años, los deportados no son apoyados con el boleto de autobús para volver a su lugar de origen.

“Se requieren recursos, los albergues siguen teniendo muchos migrantes, si bien la llegada de centroamericanos ha disminuido de manera sustancial, la realidad es que el ritmo de deportados por mexicanos se mantiene”, expresó.

Los deportados connacionales por las garitas de la ciudad de Mexicali y Tijuana, han mantenido un flujo similar al del año pasado, todos ellos buscan un refugio en los albergues del centro de la ciudad.

“Hay que recordar que la gran mayoría de los albergues que tienen años trabajando se han abocado a atender a los migrantes connacionales deportados, y esto había dado un giro con la llegada de los haitianos en el año 2016”, enfatizó.

Magallanes explicó que aunque no venga el mismo flujo de migrantes extranjeros, Baja California continúa como un punto donde converge la migración de mexicanos del sur y centro del País, así como deportados.

“Esa es la realidad, y la verdad es que no hay recursos, no están entregando los recursos a los albergues, no entendemos la razón, cuando en la Ciudad de México dicen otra cosa”, detalló.

“Siguen llegando, y las amenazas siguen por parte de Estados Unidos, los albergues siguen recibiendo migrantes, están a su máxima capacidad considerando la operatividad, no el cupo físico, de cualquier origen, se les da el alojo y no hay nada para ellos”, dijo.

“Lamento la postura del delegado federal, porque me queda claro que han estado pateando el bote, muy diferente a los acuerdos que asumió el Gobernador con las autoridades federales en la Ciudad de México”, concluyó Magallanes.