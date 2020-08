“Estamos listos”: Elwin “La Pulga” Soto

Después de la incertidumbre que provocó la pandemia por el coronavirus (Covid-19) y seis meses sin pelear, el boxeador sanfelipense, Elwin ‘La Pulga’ Soto (17-1, 12Ko’s), subirá al ring el próximo 28 de agosto para defender por segunda ocasión su título mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En entrevista con PERIÓDICO LA CRÓNICA desde Los Ángeles, California, el púgil cachanilla y su entrenador, Agustín Pacheco, se declararon listos para enfrentar al nicaragüense, Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago (32-5-1, 18 Ko’s).

“En la cuarentena me la pasé entrenando y ahorita ya estoy listo para pelear. Me he preparado a conciencia y ahora los detalles que tenemos son de peso, estoy un kilo arriba de la división nada más”, explicó ‘La Pulga’.

El combate se llevará a cabo en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, escenario donde precisamente Soto conquistó el campeonato mundial al derrotar al puertorriqueño, Ángel ‘Tito’ Acosta y realizó satisfactoriamente su primera defensa ante el filipino, Edward Heno.

“Esta sería la cuarta ocasión que Elwin esté en el Fantasy Springs Casino. La primera fue en el torneo ‘Desert Showdown’ donde ganó su primer cinturón en el boxeo olímpico, después fue por

el campeonato del mundo y posteriormente en su primera defensa”, comentó Pacheco.

“Me alegré de que fuera ahí porque queda cerca de mi casa, de Mexicali, de San Felipe. También es bastante cómodo el lugar, ya que tenemos las habitaciones y la comida ahí mismo”, agregó Elwin.

La última derrota de ‘La Pulga’ se presentó el 11 de febrero de 2017 ante Danny Andujo en Palm Springs, es decir, el mexicalense tiene un total de 15 victorias consecutivas hasta el día de hoy.

“Este camino ha sido una alegría para mí y no me preocupo de perder en los siguientes combates, pues gracias a Agustín (Pacheco) y Pedro Báez, siempre voy bien preparado a mis peleas”, confesó Soto.

“Elwin se distingue por la persistencia que ha tenido en este deporte, la dedicación y enamorarse de la disciplina que eligió. Nunca me ha tocado batallar con él en cuanto a sus entrenamientos”, añadió Pacheco.

Ser campeón del mundo y estar en la élite boxística han sido experiencias impresionantes para ‘La Pulga’, sin embargo, su preparación mental ha sido clave para seguir teniendo los pies sobre la tierra.

“Gracias a mi familia y a Agustín he tenido esa humildad. Ellos siempre me dan consejos y eso me ha llevado a lo más alto”, expresó Soto, “es un trabajo de mucho años. Siendo amateur le decía a Elwin sobre la vida de exceso que puede haber en el boxeo y lo ha asimilado muy bien”, adicionó Pacheco.

Finalmente, Elwin Soto habló de sus objetivos a corto plazo y lo que significa en su vida Agustín Pacheco, “primero quiero defender mi cinturón y después hacer negociaciones con la empresa para unificar título en un futuro. Agustín es un padre para mí, desde los ocho años está conmigo y me ha ayudado mucho”.