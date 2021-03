“Estamos fallando en tasa de reproducción Covid”: SS

MEXICALI, B.C.- El único indicador que preocupa al titular de la Secretaría de Salud, es la tasa de reproducción efectiva, ya que prácticamente todos los municipios van a la alza, y esto se traduce en contagios a mayor velocidad; “Estamos fallando como Estado”, aseveró.

“De todos los indicadores que les estamos presentando, este es el indicador donde estamos fallando como Estado, la tasa de reproducción efectiva sigue aumentando, significa que por cada persona que se infecta, alcanza a infectar a dos personas, si llega a uno”, declaró Alonso Pérez Rico.

“Los municipios que no están apoyando, son Tecate que permanece con la tasa de reproducción en 1.22, Tijuana aumentó un poco a 1.08, eso es no favorable, porque es uno de nuestros municipios más grandes, no puede tener una tasa de reproducción efectiva arriba de 1, porque ahí se está replicando”, aseveró.

“Prácticamente todos los municipios aumentan su tasa de reproducción efectiva, es algo no favorable, lo que queremos es tenerla estable, o con una tendencia a la baja”, describió el secretario.

La tasa de reproducción más alta entre los municipios sigue siendo la de Tecate, se mantiene en 1.22; seguido de Tijuana que la aumentó a 1.08; Rosarito 1.01, y Mexicali también creció a un 0.88, mencionó.

San Felipe se mantiene con una tasa de reproducción de 0.73, Ensenada subió a 0.57, es la más baja del Estado, y San Quintín sube a 0.71; la tasa promedio del Estado subió a 0.90, mencionó.

Tecate tiene la menor tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes entre municipios, con 11.11, Rosarito tiene la tasa más alta con 15.13; seguido de Ensenada con 13, Mexicali 12.33, y Tijuana con 11.46.

ACTIVOS

Los casos activos del Estado disminuyeron de 452 a 445; Tijuana de 209 a 208; Mexicali baja de 124 sube a 132, en Ensenada de 52 a 46; Rosarito mantiene 17; Tecate 13; San Quintín de 32 a 27 y San Felipe mantiene uno, reveló Pérez.

“El día de hoy Tijuana disminuye un caso, es algo positivo, muy importante recalcar que para la comunidad de San Felipe, Tecate, San Quintín, y parte de Ensenada ya tienen a sus adultos mayores cubiertos”, declaró.

En la entidad se han contagiado 44 mil 144 personas de Covid-19, de los cuales han fallecido 7 mil 567; en el último día se reportaron 50 nuevos contagios, y murieron nueve personas, declaró el doctor.

El galeno comentó que en Mexicali se han contagiado 16 mil 606 personas (17 nuevos), en Tijuana 16 mil 114 (25), Ensenada 6 mil 624, San Quintín 1 mil 880 (4), Tecate 1 mil 373 (1), Rosarito 985 (3), y San Felipe 562.

Los fallecimientos en Tijuana suman 3 mil 360 (3 en 24 horas), en Mexicali 2 mil 842 (5), Ensenada 1 mil 052, Tecate 188, San Quintín 88, Rosarito 28, y San Felipe 9, informó el doctor Pérez.

La ocupación hospitalaria Covid, aumentó a un 11.02%, hace un mes era del 27%, hay 834 camas disponibles, y 239 ventiladores disponibles, hay 79 pacientes internados, y 44 conectados a un ventilador mecánico.

CURVAS

La curva epidémica de casos confirmados en Tijuana, retrata que la segunda ola fue más fuerte, y actualmente hay algunos picos por los días de aglomeración, mencionó Pérez Rico.

La curva de Mexicali, revela que en la segunda ola, hubo un descenso rápido porque aprendió cómo cuidarse desde la primera; en Ensenada pueden ver que la segunda ola tardó mucho en descender, dijo.

Tecate se comportó de una manera estable, su curva es una imagen espejo de Tijuana, lo mismo aplica en Rosarito. En San Quintín explicó que tienen la misma tendencia a la baja, similar a la del Estado.