Estado no publicará la reforma al periodo de gubernatura en BC

MEXICALI, Baja California.- La reforma que cambió la próxima gobernatura de dos a cinco años recién decidida en el Congreso, no será publicada en el Periódico Oficial del Estado por la actual administración, con el fin de que no surta efecto, aseveró el Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Rueda Gómez.



El funcionario habló conforme a lo ordenado por el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien dijo, fundamentaron la decisión con base a la voluntad ciudadana expresada en las pasadas elecciones de Gobernador, diputados y alcaldes.



Rueda, precisó que la no publicación de la reforma, no interfiere con el derecho de impugnarlo por parte de los inconformes, además, aún falta que sea validado por tres Ayuntamientos de Baja California, quienes también tienen derecho a impugnar por no haber sido convocados a tomar esta decisión.



Recordó que este cambio en la gubernatura se cumplía con el propósito de que las elecciones fueran concurrentes con las federales, y lo que calificó como una contra-reforma, echa abajo este objetivo, ademas de vulnerar la voluntad popular y el estado de derecho.