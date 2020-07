Estado contratará suministro de energía hasta por 30 años

MEXiCALI, B.C.- El Estado busca contratar a una empresa que le venda energía, a través de un contrato plurianual, de hasta 30 años, para atender el déficit en la operación del Estado, dando prioridad al acueducto Mexicali-Tijuana.

El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, comentó que esto será una realidad, luego de que el Congreso aprobó la posibilidad de que una empresa venga y se instale en Baja California.

“Tendremos la propia generación de energía, y ojala para la capacidad que debemos tener para los próximos 30 años, esto se va a resolver”, justificó el representante del Poder Ejecutivo.

Comenzarán las gestiones administrativas y financieras para celebrar un contrato plurianual hasta por 30 años, con una empresa suministradora calificada de energía derivada de una nueva planta generadora de energía solar fotovoltaica, que se desarrolle en la entidad.

El dictamen aprobado en el Congreso, precisa que los contratos plurianuales, son aquellos en los que se comprometen recursos públicos por varios ejercicios fiscales, es decir, tienen una vigencia extendida a más de un ejercicio fiscal.

“Son 30 años de haber enterrado a la geotérmica, no le invirtieron, ahora tenemos un déficit de 400 megas, es un déficit no solo para operar como estamos, y operar el acueducto, si no que no hay posibilidades de crecer, de desarrollar, porque no tenemos energía”, declaró Bonilla.