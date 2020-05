Estado confía en que Corte no reduzca años de Gobierno a Bonilla

“Porque tenemos razón”, es el primer motivo en el que deposita su confianza el Gobierno de Baja California, para que la Suprema Corte de la Nación (SCN), vote a beneficio de mantener en cinco años la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez.

Amador Rodríguez Lozano, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), señaló que seguramente, cuando menos, cuatro ministros de la SCN, votarán en contra de declarar inconstitucional, la reforma que amplió la gubernatura de dos a cinco años.

“Nosotros pensamos que va a ser rechazada, primero porque tenemos la razón, porque Baja California ejerció su soberanía, lo hizo en un ejercicio soberano, no viola ninguna Constitución General de la República, ningún articulo de manera directa o indirecta”, dijo.

La propuesta del ministro Franco González Salas, tiene que contar con el aval de mínimo ocho más, de lo contrario la propuesta, será rechazada.

“Basta que cuatro ministros no estén de acuerdo, como es muy probable que va suceder, para que esta propuesta del ministro Franco sea rechazada”, mencionó el secretario de la SGG.

Argumentó, que es una reforma que busca reconocer las necesidades de Baja California, asegurando que les ha dado la razón el tiempo, citó ejemplos como la crisis que se vive derivado de la pandemia Covid-19.

“Estamos viviendo una pandemia, no hay dinero para hacer una elección dentro de un año, debemos enfrentar el enorme reto que significa el coronavirus, los ministros deberán considera que Jaime Bonilla es el mejor gobernador de Morena”, añadió.

“Creemos que la corte le a dar la razón a la reforma del Congreso de Baja California y va a quedar firme el periodo de cinco años”, explicó el servidor público.

“Están haciendo demasiado escándalo para una cosa que solo es una propuesta, no es una propuestas de la corte, es una propuesta de un ministro de once, para que sea analizada su opinión y determinada por la Corte, si se aprueba o no su inconstitucionalidad”, comentó.