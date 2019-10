Estado adeuda 211 millones a Mexicali en participaciones federales

MEXICALI, Baja California.- Por medio del oficio PM0006/2019 la Presidenta Municipal de Mexicali Marina del Pilar Ávila Olmeda, le solicitó de manera urgente al Gobernador de Baja California Francisco Vega de la Madrid instruya la transferencia inmediata de 211, 255,706.37 pesos que no han llegado y vienen programados en el Calendario de Entrega de Participaciones a Municipios publicado en el periódico oficial desde Febrero del presente año.

Según el documento, partidas como retenciones del Fondo General de Participaciones (FGP) del fideicomiso HSBC desde el 12 de Agosto no han llegado acumulando un total de 20 MDP en ese renglón, 52 días de no entregarse hasta la fecha siendo este el recurso mas atrasado que indica el reporte.

Con 36 días de incumplimiento se encuentran las retenciones al fideicomiso de HSBC FGP, liquidaciones en el mismo rubro así como el fideicomiso COFIDAN que a la fecha suman mas de 40 MDP, impuestos que ha cobrado el estado y que deberían representar una erogación al municipio de Mexicali se han incumplido.

34 días de atraso el fomento municipal, fondo compensatorio, ingresos federales coordinados dan un total de 19 MDP. 29 días de TIMBRADO 8.8 MDP, 27 días de impuestos municipales por 4.7 MDP. atraso por 20 días de los impuestos para automóviles nuevos, fondo compensatorio así como gasolina y diesel por un total de 24 MDP en suma.

14 días de anticipos FGP, retenciones del Fondo General de Participaciones (FGP) así como retenciones del COFIDAN por 43 MDP, hay mas retenciones en estos mismos fideicomisos y fondos no entregados en 6 días por 31 MDP y en los últimos tres días 17.6 millones no han llegado por fomento municipal, fondo compensatorio e ingresos por autos nuevos que estaban programados y no llegaron.

En general el reporte dice que desde hace 52 días las participaciones federales han provocado que el crédito adquirido con BANOBRAS se pague con recurso predeterminado a otros rubros con el fin de cubrir los pagos de amortización de capital y servicio de deuda contraída con BANOBRAS, erogaciones que en términos normales se cubren con retenciones a las participaciones correspondientes del municipio.

Está situación golpea de manera contundente las finanzas del municipio que llevarían como consecuencia problemas en el gasto corriente y otros rubros, un foco rojo que tiene impaciente a los funcionarios que atienden la administración del XXIII Ayuntamiento.