“Esta navidad solo quiero pasarla sin frío en familia”

Esperando tener una navidad tranquila y dentro de casa con su familia, es como vive la señora San Juana Pérez, quien señaló que el frío le está “calando hasta los huesos”.

Viviendo dentro de la colonia del Álamo desde hace ya varios años, señaló que la resistencia de su cuerpo no es la misma, por lo que intenta mantenerse abrigada todo el tiempo, o bien, salir al patio a que los rayos del sol le peguen un poco.

Indicó que estando en casa con su esposo, su hija y sus nietos, ella se siente cómoda, por lo que espera que así pueda continuar durante los próximos días de invierno.

“Aquí de verdad se siente muy feo el frío y ya mis huesos lo resien - ten, no como antes que una se sentía fuerte y pues hasta podíamos hacer una fogatita, pe - ro pues ahorita ya no se puede hacer eso”. “Por lo que pues de alguna manera, trata - mos de quitarnos el frío tomando café con leche, champurrado si es que tenemos, una canela, al - go así más o menos no la llevamos”, comentó.

CENA EN FAMILIA

La señora Juana en cuanto a su próxima cena de navidad, mencionó que aún no sabe que harán de comer, pero que en esta ocasión ella no piensa estar dentro de la cocina, pues ya no se siente con la misma fuerza para guisar.

“Por lo regular yo antes hacía tamales pero pues ya una se cansa, y la verdad prefiero que la comida ya se compre hecha, nos va a salir mejor y estaremos más a gusto”.

“Ya que la verdad, yo deseo que esta navidad yo pueda sentirme tranquila y pasármela bien con mi familia aquí en lo calientito de la casa”, mencionó.