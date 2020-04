Esta es la forma de donar a salud sin caer en fraudes

MEXICALI,B.C.-Autoridades de la Secretaría de Salud, han alertado a la ciudadanía de asociaciones fraudulentas que piden donativos para los hospitales de Baja California ante la pandemia Covid-19, por lo que explicaron los métodos correctos para apoyar al sector salud.

El secretario de salud, Alonso Pérez Rico, precisó que quienes desean ayudar o realizar un donativo a los hospitales que están atendiendo la contingencia Covid-19, se pueden comunicar al 6863051173, o a la página de Facebook Secretaría de Salud Baja California.

“Si marcan al teléfono, les van a orientar de cómo hacer la donación, se puede depositar en el banco, en una cuenta completamente del Instituto de Servicios de Salud, para que no haya un escenario en el que no llegue el apoyo”, precisó.

Los datos para realizar un deposito son los siguientes:

Razón Social: Instituto de Servicios de Salud Pública de Baja California.

RFC: ISS971219 J53

Domicilio: Pioneros 1005, Centro Cívico y Comercial, Mexicali, B.C., C.P 21000

Banco: Santander

Cuenta: 65503562536

Clabe Interbancaria: 014020655035625363

También se pueden hacer donativos directos al Patronato Pro Hospital Civil de Tijuana AC, en la cuenta BBVA Bancomer: 0141472690, la cuenta clabe es: 012028001414726907, la referencia es COVID-19. O puede llamar al 6343988.

“No se dejen engañar por bribones que típicamente aprovechan las crisis, para explotar la buena voluntad de la gente, porque la gente por naturaleza es buena, hasta los que no tienen quiere dar”, explicó el gobernador de Baja California.

Jaime Bonilla Valdez, advirtió que el modus operandi consiste en pedir dinero, incluso artefactos, material y ropa médica, para luego revenderlos, a través de cientos de páginas, ya están identificados y denunciados a algunos.

Voluntarios

“En caso de que usted quiera ser voluntario, tanto el área médico o no médica, todo es bienvenido, necesitamos el apoyo de todos para enfrentar esta pandemia y que Baja California, salga bien librado, lo vamos a hacer, vamos a seguir en la lucha, esto no va a parar y no va a parar por nueve semanas”, informó.

Quienes desean ser voluntarios en la red coordinada por la Facultad de Medicina y Psicología, deben comunicarse al 6862428409, o bien, registrarse en https://forms.gle/oTnhuik5TF6N8itZ7 .

Si cuenta con alguna duda en relación al Covid-19, una sospecha de contagio, o un crisis de ansiedad o depresión, puede llamar al 911, donde los deberán canalizar con médicos o psicólogos.