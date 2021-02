Está el Gobierno de BC comprometido con la educación de jóvenes: Bonilla

Tijuana, BC.- El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, señaló que los gobiernos pasados abandonaron completamente la política y la responsabilidad de ofrecer a los jóvenes las oportunidades para una buena educación y que ahora este gobierno tiene el compromiso de cumplir con lo que el pueblo pidió, que es una verdadera transformación.

“Por eso terminan tantos (jóvenes) en la delincuencia por falta de oportunidades, ¿a poco creen ustedes que es por mala suerte el índice de inseguridad que tenemos?, es porque no ha habido políticas públicas que hayan atendido estos temas... cómo es posible que se nos queden 10 mil, 12 mil, 13 mil jóvenes sin entrar a medicina; se privatizó la educación”, expresó el mandatario bajacaliforniano. Aseguró que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avaló y calificó como “excelente” el hecho de donar el edificio del Gobierno del Estado en Tijuana a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), a fin de que esta institución pueda ampliar su matrícula de la carrera de medicina. “Aquí en Baja California ha habido una táctica… dice un dicho ‘si no hay obra, no sobra’... Entonces, se hicieron unos elefantes blancos y bien hechos y bonitos, pero no tenían ningún uso.. Llego (al cargo de Gobernador) y me doy cuenta que hay unas instalaciones magníficas y nadie las está usando, porque lo que se trataba era hacer obra, porque si no, no les tocaba la mochada”, señaló.

El mandatario estatal enseguida agregó: “Más de 30 años de gobiernos que nos les importó eso, más que sus intereses, y ahora ven ustedes a esos nuevos ricos, son los dueños de esas escuelas privadas, los mismos que no se preocuparon por invertir, bueno, pagarles a la UABC lo que era de ellos para que aumentaran la matrícula, en una ciudad que para los que no sepan, es la ciudad más poblada del país, donde no se le ha invertido un solo peso a la UABC por años , hasta que llegamos nosotros”.

Dijo que con la donación del edificio de gobierno se está cumpliendo un compromiso que él asumió luego de que la población le solicitó apoyar a la educación e incentivar a la UABC para que incrementara su matrícula; “Esas son politiquerías (las reacciones) de los grupos moralmente derrotados, gente que no tiene bandera política, que la población los sacó a patadas, y ahora se lavan la cara con los errores que ellos fomentaron como la inseguridad y hacerse ricos”.

El Gobernador Bonilla Valdez aprovechó la oportunidad de transmitir un fragmento de la conferencia de prensa “mañanera” del Presidente López Obrador, donde refiere que se busca avanzar en la oferta educativa con más espacios en universidades.