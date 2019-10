Está Ortiz emocionado

Apenas vive su segundo año en la preparatoria y ya puede presumir ser medallista de plata en el ‘Campeonato Nacional de Natación 2019’ que se celebra en el Complejo Acuático de la Ciudad Deportiva.

Se trata de Emiliano Ortiz, quien representa a los Zorros del Cetys y obtuvo el pasado lunes, el segundo lugar en la prueba de 1500 metros libres, dentro de la categoría Juvenil ‘C’. “No lo podía creer, apenas es mi segundo año y gané el segundo lugar.

Me pregunté muchas cosas, pero con esto sé que puedo lograr récords y medallas de oro en los próximos años”, dijo Ortiz emocionado.

Contrario a su desenvolvimiento en la alberca, el joven cachanilla confesó sentirse nervioso y hasta dubitativo previo a comenzar su participación.

“Tuve un atrófico mental porque al principio pensé que me iría mal, pero luego gracias a mis compañeros, equipo y papás, fue que pude salir adelante y conseguir la plata. Pensé que iba a quedar último porque mis rivales eran mayores, pero no, la verdad me subestimaron y al final lo pude conseguir”, expresó emocionado.

Emiliano Ortiz competirá el día de hoy en los 400 metros combinados y el próximo viernes, en la prueba de los 400 metros libres, donde espera también estar entre los tres mejores nadadores.