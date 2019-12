“Esta Navidad será muy diferente gracias a ustedes”

MEXICALI,B.C.- Con una sonrisa, la señora Areli Lizola comentó sentirse agradecida tras recibir los gestos de bondad de los mexicalenses, quienes respondieron al llamado de ayuda publicado por LA CRÓNICA.

En su hogar, el cual ahora lucía con un refrigerador lleno, despensa y ropa para sus hijos, comentó que la vida le cambió en un parpadeo, pues no esperaba nada. “Fue algo que sucedió para mí de repente, pues gracias a la entrevista y a que personas vieron mi situación por internet, es como empezó a llegar la ayuda”.

“La verdad que estoy muy agradecida con todas esas personas porque mis niños están contentos y es una alegría que nadie les puede quitar ya que ellos se miran felices”, comentó.

HOGAR HUMILDE

La señora Areli quien en ese momento alistaba a sus pequeñas quienes iban para la escuela luciendo los zapatos que les regalaron, indicó que la gente que va se sorprende por ver su casa ordenada.

“Yo siempre he dicho que la pobreza no está peleada con la limpieza y a mi siempre me gusta tener todo ordenado, por lo que la gente que viene se sorprende y me dice que vendrá de nuevo a ayudar”.

“Así que de verdad me siento agradecida con todo el apoyo, pues hasta médicos llegaron a revisar a mis hijos, quienes ya se encuentran mejor de salud”, expuso.

FELIZ NAVIDAD

Areli ahora, y recordando que hace unos días veía la Navidad con sus hijos de manera complicada, expresó sentir que podrá disfrutar de estas fechas con sus hijos como nunca lo había hecho.