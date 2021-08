Está BC en quinto lugar en vacunación en el País: Federación

En tan solo un mes, Baja California cayó del primero hasta el quinto lugar en la lista de los Estados con mayor avance de vacunación contra el Covid-19 en México, revelan las cifras del Gobierno Federal.

Baja California es superado por cuatro Entidades, su liderazgo empezó a perderlo desde inicios de Agosto, no obstante, el Secretario de Salud, Alonso Pérez Rico todavía al 30 de agosto, aseguraba que Baja California tiene el más alto índice de vacunación.

El Estado con mayor porcentaje de vacunación es la Ciudad de México, con el 92% de su población protegida contra el Covid-19, seguido de Querétaro con 86%, Quintana Roo con 86%, Sinaloa con 82%, y Baja California con el 80%.

El informe al 8 de julio del Gobierno de México, posiciona a Baja California como el Estado con mayor avance de vacunación con un 79%, seguido de la Ciudad de México con 58%; para el 8 de agosto, Baja California cayó al segundo sitio.

El secretario Alonso Pérez Rico, declaró en la transmisión diaria del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, que la Entidad norteña, tiene el más alto porcentaje de vacuna en el País.

El secretario comentó que hay un grupo de la población que no quiere aplicarse la vacuna, y que incluso difunde una serie de argumentos sin sustento, con la intención de inhibir la vacunación contra el Covid-19.

“Me mandaron los videos y los argumentos no son nada sólidos, en Baja California hemos vacunado a millones de personas, hay muchos no vacunados, que hicieron una manifestación, no, está súper mal, me mandaron los argumentos, para nada sólidos”, dijo.