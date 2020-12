"Esperaremos el aguinaldo este 18 de diciembre": SNTE Sección 37

"Esperaremos a que llegue el aguinaldo para los profesores este viernes 18 de diciembre, confiando en la palabra de la general de gobierno".

Así es como lo dijo la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo, líder sindical de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, vía telefónica.

Señaló que el pasado lunes 14 de diciembre, tuvo una charla con la general de gobierno y el propio Catalino Zavala, secretario de educación estatal, quienes argumentaron que ya está la partida lista para depositarse el día viernes 18 de diciembre.

"Yo tuve conferencia con ellos y pues nos confirman que el día viernes es cuando iniciarían con el pago de aguinaldos, esperando que así sea".

"Por lo que seguir con el paro digital es nuestra única forma de estarnos manifestando hasta que se vea reflejado el pago".

"Claro que entendemos la situación financiera por la que atraviesa el estado, pero la verdad es que hubo descontento por parte de los maestros al no ver su pago en tiempo y forma", expresó.

Paro hasta enero

La maestra Gutiérrez Santoyo expuso que en dado caso de que no llegara el aguinaldo, no habría mucho que hacer, más que continuar con el paro digital hasta enero del 2021.

"Sinceramente esperamos que eso no suceda, me lo confirmaba el secretario de hacienda, pero pues de no ser así, esas son las medidas que se tomarían", mencionó.

Alrededor de 300 millones de pesos es la cantidad que estaría repartiéndose entre los profesores activos, y una cantidad similar para pensionados y jubilados.