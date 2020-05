Esperan aprobar proyecto educativo en esta semana: Copase

Analizar el proyecto de reforma de ley educativa para BC, podría tomar algunos días, indicó el consejero presidente de la Coalición para la Participación Social en la Educación Copase.

Alfredo Postlethwaite indicó que la idea de que aún no se apruebe dicha reforma, es para que las distintas asociaciones educativas, tengan la oportunidad de revisarla a fondo.

Expresó que la iniciativa presentada por la diputada María Luisa Villalobos, presidenta de la comisión de educación tiene puntos favorables, pero que falta adecuarla para el estado de Baja California.

"Esta reforma no se ha presentado en comisión y querían presentarla en el pleno sin una revisión previa".

"Lo cual involucra el que otros actores y sectores de la sociedad que están interesados en el tema, puedan analizarlo a profundidad", expresó.

Áreas de oportunidad

El consejero presidente indicó, que el hecho de mandarle un comunicado al diputado Luis Moreno, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de BC de que no se apruebe aún la reforma, no significa que no esté bien hecha.

Recalcó que dicha reforma tiene puntos federales los cuales necesitan adecuaciones estatales, para poder vestir a Baja California con una mejor reforma educativa.

"Tiene elementos de la reforma federal, pero necesita características para nuestro estado, como el acuerdo social por la educación impulsado por la agenda 2030".

"Sumado a temas de formación inicial, la capacitación y evaluación del docente, la tecnología educativa, así como los consejos de participación social".

"Por lo que si se trabajan esos puntos respetando la reforma federal, se le puede hacer un traje a la medida a Baja California", comentó.

Reuniones de revisión

Postlethwaite señaló, que es por ello que durante esta semana, cada asociación educativa estará revisando la reforma para tener un proyecto de reforma más consolidado.

"Cada asociación nos está enviando sus puntos, para después poder platicar con la diputada y darles la motivación y alcances del porque si vale la pena integrar todo lo revisado en el proyecto de educación", señaló.