Espera sección 37 petición de apoyo para protesta: Gutiérrez Santoyo

MEXICALI, Baja California.- Como apoyo a la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la sección 37 podría sumarse a la manifestación demañana en la Plaza de los Tres Poderes, a las 10 horas, indicó la lider sindical.

María Luisa Gutiérrez Santoyo, dirigente dirigente de la sección 37, expresó que esto se podría llevar a cabo siempre y cuando el secretario Mario Aispuro los invite a participar para poder unir fuerzas.

“Nosotros estamos en la disposición de ayudarlos, pero por el momento no nos lo han solicitado, sería cuestión de platicar con mi compañero Mario. “Tengo entendido que ahorita ellos traen problemas distintos a los nuestros, como el no reconocimiento a algunos interinos, ya que como dependen de la nómina FONE, el Estado no le ha hecho bueno estos interinatos”, expuso.

Gutiérrez Santoyo indicó que en este caso, si los profesores se incapacitan, necesitan reemplazarlo, por lo que es uno de los problemas fuertes que tiene la sección 2 con el Estado.

PAGO DE NÓMINA A ACTIVOS Y JUBILADOS

La Secretaria General de la sección 37 del SNTE indicó que con el pago a los maestros jubilados y activos, éste se cubrió el día viernes 11 de octubre para jubilados y el día lunes 14 para los activos.

ESPERANDO NUEVA NÓMINA

La maestra expresó que debido al rezago qué hay para pago de interinos, están esperando que llegue una nueva nómina extraordinaria para cubrir a los casos que faltaron por pagarles.

“Los temas que quedaron pendientes los estamos revisando para poder solventar y que salga la nómina”.

“Estamos hablando de unos 40 millones de pesos lo que falta de los 159 millones de pesos que eran en un inicio, así que solo estamos esperando esa nueva nómina para interinos”, comentó.