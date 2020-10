“Escuela en línea es un lujo que no podemos darnos”

“Como madre me gustaría apoyar más a mi hijo y que tenga todas las oportunidades, pero el gasto de mi esposo no alcanza, por lo que intento apoyarlo con lo que sé y tenemos a la mano”.

Así que es como lo dijo María Ibarra, madre del pequeño Óscar de 6 años de edad quien para ver las clases en línea de primero de primaria, usa el celular de su mamá y así, pueda llevar a cabo sus tareas.

María quien es ama de casa, expresó que su marido trabaja como carpintero y con su sueldo paga los gastos de la casa, dejándolos sin la oportunidad de adquirir una computadora o tableta electrónica para que Óscar esté presente en sus clases en línea.

“Solo tenemos dos teléfonos, el mío y el de mi marido, el lo usa para estar trabajando y pues yo con el mío que tiene la pantalla algo rota, pues se lo doy a mi niño para que vea las clases”.

“Noto que se le hace difícil estar con las clases en línea, pues cuando estaba en el kinder pues estaba en clases con la maestra y era más fácil, pero ahorita si considero que es poquito más difícil”, comentó.

HACIENDO LA TAREA

Ya estando en el comedor, donde minutos antes se estaban cortando algunas verduras para el desayuno, María señaló que sienta por las tardes a Óscar para que haga su tarea, pues al no poder ver las clases directamente en línea, las realizan con un día de retraso.

“Yo le digo a la maestra que lo que pueda hacer, se lo mandamos pues el niño no asiste a la clase en línea, ya que mi teléfono no funciona bien, y la única opción es esperar a que la maestra suba los videos a classroom”.

“Entonces cuando sube las clases pues hago que el niño las haga el mismo día, para que no se atrase tanto, pues es la única forma que tenemos para que haga sus tareas”.

“Así que desde las 3 o 4 de la tarde, lo pongo a hacer las tareas hasta que las termine, porque lo que menos quiero es que se esté distrayendo, primero es la escuela”, mencionó.

SITUACIÓN COMPLICADA

María quien ahora nos mostraba las lecciones del pequeño Óscar y el avance en aprenderse el abecedario junto a su hermanita Marina, expuso que reconoce que esta situación es algo que seguramente no solo le pasa a su hijo, pues no todos cuentan con las mismas posibilidades.

“Tengo familia que sus condiciones están mas difíciles que las nuestras, como mi niño y muchos otros, no tienen la comodidad de que sus padres les puedan dar una computadora o tener internet en su casa”.

“O ya de perdida que puedan mirar las clases por la televisión, que siendo sincera, no se entienden, por lo que para mi es algo que se me complicaba mucho poder explicarle a él, porque no le llaman la atención por las tareas”, indicó.

Oscar quien intentaba seguir atento a las clases grabadas, indicó que extraña y le gusta mucho la escuela, la cual por el momento sigue sin tener de manera presencial la curiosidad y ganas de aprender de los niños.

“Mi hijo me dice que extraña ir a la escuela, ver a sus amiguitos pero le digo papito, es que no se puede ahorita por lo que hay, así le digo para no aturdirlo”.

“Así que si alguien de corazón nos podría apoyar con una tablet o computadora que ya no usen, mi hijo y yo se los vamos a agradecer mucho, pues a él le gusta mucho la escuela a pesar de no poder conectarse a las clases en línea”, expresó.

NÚMERO DE APOYO

• Si usted gusta apoyar a la educación del pequeño Óscar, puede comunicarse al siguiente número:

• María Ibarra (mamá de Oscar): 686-3-64- 49-89.