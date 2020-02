Es un título especial

“Fue un campeonato especial”, esa fue la frase repetida entre los directivos y jugadores del Club Soles de Mexicali ayer en la rueda de prensa posterior al resultado del pasado martes ante la Fuerza Regia de Monterrey.

En un reconocido hotel de la localidad, el presidente del equipo, Carlos Cota Arce, así como el gerente general, Mario Flores Montaño, el coach, Iván Déniz O’Donnell, y el experimentado basquetbolista, Lorenzo Mata, coincidieron en que el cuarto título en la historia de la institución resultó ser particular.

“Esta estrella se trabajó desde el día uno después de terminar la temporada pasada. Es un campeonato que se ha disfrutado de una manera diferente, creo que cerrar en casa con nuestra afición fue admirable”, expresó en primera instancia, Flores Montaño.

“En los tres años que he ganado, para mí ha sido en el que mejor me he sentido a nivel profesional y eso motivado tanto por el ambiente, como por el grupo que se ha formado”, añadió Déniz O’Donnell.

Ganarle a los regios en un séptimo juego dentro del Auditorio PSF no solamente provocó alegría en la afición cachanilla, sino que también significó que los Soles se posicionaran como uno de los equipos más ganadores en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con un total de cuatro campeonatos.

“Desde el primer día percibí una química diferente, con jugadores muy sanos, con ganas de aprender y sin nombres, desconocidos para mucha gente pero con la idea de ser competitivos”, señaló el estratega español. “Es el mejor grupo profesional que he tenido a lo largo de mis 16 años como primer entrenador.

Este equipo es estupendo y está encabezado por Luke Martínez y Antonio Peña, quienes han hecho un trabajo increíble para que tengamos esa química y el triunfo final”, agregó Déniz. Por su parte, Cota Arce tomó al final la palabra y aseguró que el camino no fue fácil, pero una planeación a conciencia fue trascendental para el resultado logrado.

“Creo que el trabajo que se hizo una vez terminada la campaña pasada valió la pena. Haber diseñado con quien íbamos, quienes se quedaban y quienes no también fue importante. Muchas veces fuimos criticados por algunas pérdidas pero era por el bien del ambiente”, subrayó.

“Hoy hemos logrado un campeonato que ha sido fácil. Estos jóvenes, el entrenador, Mario Flores, todo el staff y la directiva nos la creímos porque estábamos seguros que podíamos confiar en toda la garra, espíritu y decisión de los jugadores, aunado a su talento”, añadió el mandamás mexicalense.

Asimismo, Mata fue cuestionado en relación a su quinto trofeo de campeón dentro de su carrera en México, lo cual aseveró, también fue algo peculiar para su vida personal. “Significa mucho para mí (el primer lugar de la competencia). Agradezco a todos los directivos por su apoyo.

A ellos les dije que quería ser parte de un equipo ganador y gracias a Dios estoy en uno de ellos”, dijo con una sonrisa. Finalmente, tanto Déniz O’Donnell como Cota Arce hablaron de las situaciones extraordinarias que sucedieron previo al último partido de la temporada, así como de lo que acontecerá para la siguiente campaña en la casa de los Soles de Mexicali.

“En la mañana hubieron cosas especiales que pasaron. Antonio Peña se rompió en el sexto juego y tenía un dolor muy fuerte. En la mañana, cuando estábamos dando la charla, llegó del hospital y empezó a vomitar.

Todo el equipo se quedó ‘helado’ pero luego siguió y ahí me di cuenta de la concentración que tenían”, sentenció el entrenador ibérico. “Estamos revisando opciones (de cambio de sede). David González y yo llegamos a un acuerdo de terminar esta temporada en el Auditorio.

Nosotros entendemos que en estos momentos las autoridades están necesitadas de recursos y platicarémos con ellos. Hasta ahorita no hay ninguna opción definida”, comentó Cota Arce.

El día de hoy en punto de las 16:00 horas se llevará a cabo la fotografía oficial en el Auditorio PSF, mientras que a partir de las 17:00, iniciará el tradicional ‘Desfile de Campeones’, con salida en el mismo recinto.