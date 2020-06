Es un músico transparente

Caztro no se concentra únicamente en hacer música que guste a sus seguidores, sino que busca contribuir haciendo conciencia en temas sociales, de salud mental, cultura, entre otros.

El cantante regiomontano en entrevista explicó que inició un proyecto llamado “Super Zetas”, una comunidad en redes sociales comprometida a crear contenido de valor, colaborando con expertos en temas que aquejan a la sociedad.

“Me di cuenta en estos tiempos del poder de mi voz, pero a la vez me di cuenta de mi falta de conocimiento de ciertos temas y me frustraba no poder opinar por no saber, y por miedo a la crítica.

“Entonces con esta página quiero informarme a mí, informar a la gente de temas como: ecología, salud mental, política, temas sociales, cultura y arte. Quiero empaparme de todo lo que siempre he querido aprender con los expertos”, explicó el músico.

Por otra parte el joven de 22 años, señaló que su responsabilidad no solamente está en compartir valores con sus seguidores sino también en hacer música de calidad, lo que lo ha hecho ser uno de los representantes más populares de la nueva oleada de cantautores mexicanos jóvenes.

“Es una responsabilidad que todos llevamos como músicos, de transmitir buenos mensajes, de ser reales; creo que eso es lo que está marcando esta nueva generación de este pop más que nada, porque todos somos muy transparentes”

“Se ha hecho una comunidad muy padre, no conozco a todos aún, pero a los pocos que conozco en persona hemos entablado una amistad muy importante que creo que ya en un futuro podremos colaborar todos”, opinó.