Es un “acto político” la ‘huelga de hambre’, señala Gobernador

Sobre la huelga de hambre que iniciaron maestras jubiladas en Mexicali, en demanda del pago de su finiquito, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez calificó la acción como un acto político para presionar en un tiempo electoral.

Acompañado por el secretario de Salud en el Estado, Alfonso Óscar Pérez Rico, fijó su posicionamiento sobre la huelga de hambre que comenzaron las docentes en la explanada del edificio del Poder Ejecutivo en Mexicali, por adeudos de finiquitos desde el año 2018.

Ante la situación el mandatario estatal, dijo que no es un momento propicio, ya que son tiempos electorales.

"Si por años no les pagaron un finiquito, y a miles de personas le hemos pagado, a la burocracia y a los maestros en pagos atrasados, irte a huelga de hambre, no haces más que tomarte el veneno. Reconoció que no hay los recursos suficientes para liquidar los adeudos, sin embargo, en poco tiempo se resolverá esta situación para los maestros inconformes, por lo que pidió paciencia. Meterse a una huelga de hambre, es un acto político, así es como se ve. Nunca se pusieron en huelga hace cuatro meses, y ahora es el momento político para presionar, eso demerita y se ve mal", expresó Bonilla Valdez.