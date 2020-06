Es papá de casa

Parte de adaptarse a lo nuevo normal, el cantautor Leonel García, ha tenido que fusionar su trabajo desde casa y ser papá, pues le toca compartir el cuidado de casa mientras su esposa sale a trabajar.

Así lo compartió en entrevista para grupo editorial, cuando su hijo pequeño se unió a la videollamada que manteníamos vía zoom.

“Si ya me resigné, además estoy de papá solo en la casa, la mamá está también trabajando y no hay nada que puedas hacer, es como ok, así es ahora.

“Y de algún modo si estás trabajando como en el espacio que también es tu casa, hay que compartirlo un poco con todo lo que sucede mientras están aquí en tu casa”, compartió el cantante.

Quien también señaló que parte de la nueva realidad es, precisamente, compartir lo que uno vive día con día en medio de la cuarentena.

“Y es lindo también, como que te relajas, no estás tan estresado como cuando regularmente estás, de que todo tiene que ser perfecto.

“Hay una naturalidad que está bonita, al menos en eso estamos aprendiendo un poco a dejarlos fluir y que se vea la realidad, lo que es”, comentó.