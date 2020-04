Es niño estrella

Desde pequeño, Max Torres supo que su pasión era el canto y la música, hoy en día puede presumir de un talento musical que lo ha llevado a ganar cada vez más fans dentro y fuera de la región.

El mexicalense ha seguido luchando por seguir su sueño musical, abriendo conciertos importantes como Cornelio Vega Jr., Julión Álvarez, Gerardo Ortiz, Roberto Tapia, Banda El Recodo, entre otros.

En este Día del Niño, el joven cantante habló sobre sus propósitos y logros que le faltan por cumplir, mientras que cada vez más cuenta con más seguidores pequeños que escuchan su música.

¿CUÁNDO SUPISTE QUE QUERÍAS SER CANTANTE?

Dice mi mamá que yo desde muy corta edad me empezó a gustar la música, cuando ella estaba embarazada de mi me cantaba... dice que desde muy pequeño me agarró el gusto por poner canciones en la radio y desde ahí me dio ese gusto por la música, alrededor de los cuatro años empecé en esto de la música y ya llevo casi 10 años.

¿POR QUÉ TE GUSTA LA MÚSICA REGIONAL?

Yo siento que me incliné hacía ese género porque fue el que más me gustó, el que más me inspiró la música regional, la música mexicana, el norteño, la banda, las cumbias, fue lo que primero me llamó mucho la atención. De hecho cuando inicié esto yo no cantaba regional, cantaba otro género, pero como al año dije: yo quiero ser un cantante del regional mexicano.

¿CUÁL SERÍA TU MÁXIMA ASPIRACIÓN EN LA MÚSICA?

En algunos años ser alguien grande en la música regional, un artista grande muy reconocido, que muchas personas estén a mi lado, como mi equipo de trabajo, mi familia ante todo y llegar ser alguien, que muchas personas lo vayan a ver a escenarios grandes.

¿QUIÉNES SON TUS ÍDOLOS MUSICALES O CON QUIÉN TE GUSTARÍA COLABORAR?

A la edad de 4 o 5 años fui a un concierto de Julión Álvarez y desde la fecha ya es la quinta vez que me invita a cantar con él, yo creo que Julión Álvarez es uno de mis máximas aspiraciones que tengo en la música regional, porque gracias a él empecé en este género. Al igual que él, también me gustaría hacer una colaboración con Christian Nodal, entre otros.

¿CUÁL SERÍA TU CONSEJO PARA TODOS LOS NIÑOS QUE SUEÑAN CON CANTAR O TRABAJAR EN EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO?

Si ellos quieren llegar a ser alguien grande en la música, tienen que proponerse metas, tienen que ser bien propuestas, tienen que cometer errores, que pasar obstáculos, como dicen: sin errores no hay obstáculos y sin obstáculos no avanzas, entonces todo debe ser paso a paso, no tratar de brincarte ninguna etapa. La música gracias a Dios lo que yo veo a mi corta edad, es algo muy bonito la experiencia que se vive en la vida real de los escenarios es muy hermoso, aquellos niños que quieran iniciar en esto pues que sean perseverantes y ante todo el apoyo de sus papás muy importante.

Actualmente, el cachanilla está promocionando su tema más actual ‘Ojitos Verdes’ que fue estrenado en diciembre del 2019, mismo que ha tenido buen recibimiento entre sus seguidores, pues el vídeo oficial de la canción ya supera las 51 mil visitas en YouTube.