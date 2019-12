Es fiel a su sueño musical

El joven cantante Jesús Urquijo sabe la responsabilidad que tiene en sus manos al tomar la decisión de dedicarse a la música, por eso se mantiene fiel a sus objetivos musicales.

En su visita por Mexicali, el intérprete de ‘Te amaré más’ platicó sobre cómo inició su pasión y expectativas en la música. A los 16 años fue cuando Jesús comenzó hacer las cosas en forma profesional, sin embargo su amor por los instrumentos nació desde que era niño.

“El gusto fue desde pequeño, porque mi papá es músico, yo siempre lo admiraba y lo miraba tocar, pero en sí no me agarraba con una guitarra… entonces ya empiezo el gusto bien como a los 11 años cuando aprendí a tocar la guitarra.

“Lo de la componedera (Sic) ya fue más adelante, yo me acuerdo como a los 14 años intenté hacer mis primeras canciones y ahí más o menos, ya a los 16 yo entro a grabar un disco, necesitaba canciones, no sabía a quien pedirle y si a alguien le pedía no nos daban, desde ahí empecé hacer mis propias canciones”, compartió.

Aunque la música norteña y el género de los corridos, es uno de los más criticados en la industria por decirse que promueven la violencia, esto lo tiene claro el cantante, por lo que decide cantarle a la vida.

“La verdad yo nunca he pensado mucho en eso, yo escribo lo que pienso, lo que me gusta y me baso mucho en eso en cosas que pasan realmente en la vida cotidiana de cualquier persona. Obviamente uno a veces tiene que tener cuidado pero hacen lo que sentimos”, añadió.

Finalmente, dijo que su máxima responsabilidad está con sus seguidores a la hora de hacer música de calidad y siempre entregarles productos que a la altura de sus expectativas.

“En lo que yo me siento comprometido con las poquitas o muchas personas que me apoyan es en siempre tratar de darles algo mejor, y en cada disco estar innovando, cada uno tiene su esencia pero sí me gusta estar experimentando”.

