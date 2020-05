Es el pilar de su hogar

Algo que tiene muy claro Anette Cuburu en su papel de mamá soltera y trabajadora, es que su serenidad es el mejor ejemplo para sus tres hijos, con quienes comparte el total de su tiempo, sobre todo en esta cuarentena.

En entrevista para este diario, la conductora originaria de Mexicali, compartió cómo se ha mantenido concentrada en estos días de aislamiento, cuando tiene que fungir como maestra, enfermera, psicóloga y al mismo tiempo salir a trabajar todos los días a “Venga la Alegría”.

“En la casa pues es difícil, yo tengo que acatar las mismas órdenes con la diferencia que tengo que salir a trabajar un ratito, y eso me ayuda a despabilarme un poquito y hacer lo que más me gusta pero nada más salgo a eso, voy al trabajo y me regreso a encerrar mi casa con mis hijos todo el día a ayudarles con las tareas.

“Sí es muy pesado porque ya ha pasado mucho tiempo, si hubiera sido de: enciérrense un mes y ya, pues está bien, pero ya ha pasado más de un mes y los niños cuando tienen cierta edad pues para ellos también es bien complicado”, detalló la mexicalense.

Sin embargo, Cuburu sabe que su responsabilidad es mantener la calma y ser paciente, especialmente por ser el pilar de su hogar y ante sus hijos.

“Obviamente soy humano, no soy perfecta, estoy muy lejos de serlo, entonces sí pierdo la paciencia de pronto, sí pego tres gritos, sí pongo en orden, pero después me acuerdo que ellos también están portándose increíble y que ellos también le están echando ganas, que también la están sufriendo, y que son niños.

“Sobre todo que yo estoy con mis hijos todo el tiempo, yo soy su pilar y su ejemplo, entonces si yo me descontrolo, si yo me pongo a llorar, si yo me deprimo, pues imagínate a donde los voy a llevar a ellos”, comentó la conductora.

Por último, Anette aprovechó para enviar un mensaje a todas las mamás en este Día de las Madres, que sin duda dejará huella en la vida de todos al ser un festejo distinto, donde incitó a usar las plataformas para estar conectados con sus mamás, abuelitas, hermanas, etc.