Es el futuro emplumado

Primero incursionó como catcher, después quiso ser pitcher y jardinero, sin embargo, en el cuadro encontró el lugar idóneo para disfrutar del beisbol y a la postre, convertirse en un jugador profesional.

Se trata del prospecto del Club Águilas de Mexicali, Luis Santos, quien por recomendación de su padre decidió introducirse en las paradas cortas tras algunos intentos de destacar en otras posiciones.

“En el 2010 (con 10 años de edad) cambié de posición y estoy a gusto en el infield. Ahí es más divertido el juego y estoy más activo”, comentó Santos en entrevista con la organización cachanilla.

El oriundo de Tlalixcoyan, Veracruz, inició a jugar el ‘Rey de los Deportes’ a sus 4 años de vida, no obstante, fue a los 17 cuando cumplió uno de sus mayores sueños: ser contratado por un equipo de las Grandes Ligas.

“Estaba formando parte de la Academia de los Sultanes de Monterrey en El Carmen, Nuevo Léon, y de la nada dejé de jugar, me decían que tenía que descansar pero yo no sabía el porqué”, confesó.

“Un día me dijeron que mis papás iban a llegar a Monterrey debido a que me iban a firmar los Yankees de Nueva York. Muy feliz le marqué a mi papá y él ya sabía, mientras que a mi mamá le di la noticia un 10 de mayo”, agregó con una sonrisa.

Asimismo, en ese 2017 fue seleccionado por los Águilas en el Draft de la Liga Mexicana del Pacífico, “me puso muy feliz saber que venía a Mexicali y a una liga muy buena como es la de invierno”, señaló.

Finalmente, el joven pelotero habló de cómo se ve en algunos años y de su experiencia con la afición mexicalense.

“En diez años me veo jugando bien a la pelota y fuerte. Me gustaría llegar a jugar en las Grandes Ligas y sobresalir ahí. Del público de los Águilas puedo decir que es muy ruidoso, me veo en un turno al bat con toda la gente gritando”, sentenció emocionado.

FICHA TÉCNICA

Nombre: LUIS SANTOS

Fecha de nacimiento: 4 DE ENERO DE 2000

Lugar de nacimiento: TLALIXCOYAN, VERACRUZ

Posición: PARADOR EN CORTO Y SEGUNDA BASE

Bateo/pitcheo: DERECHO/DERECHO

Peso: 72 KILOGRAMOS

Estatura: 1.73 METROS

NÚMEROS DE SANTOS EN LA LMP 2019-2020

5 Juegos jugado

1 Hits conectados

7 Apariciones al bat

1 Ponches

1 Carreras anotadas

.143 Porcentaje de bateo