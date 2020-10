Es Covid-19 el gran reto: Marina Del Pilar

MEXICALI,B.C.- Este 1 de octubre de 2020 se cumple un año desde el día en que Marina del Pilar Ávila Olmeda se convirtió en la primera mujer electa como presidenta municipal de Mexicali.

La primera alcaldesa emanada de Morena en la entidad se ha enfrentado durante su primer año de gobierno al reto de la pandemia Covid-19, reto que afirma ha cambiado la forma en la que los municipios deben al tema de salud y que llevó a dejar de lado varios proyectos para la ciudad para poder enfocarse en dar apoyo a este sector.

En materia de seguridad resaltó cifras a la baja en incidencia delictiva y robo a casa-habitación, aunque admitió que la percepción ciudadana aún no muestra esta mejoría.

Ante la cercanía del arranque del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, la alcaldesa dio a conocer su interés de contender por tres años más en la Presidencia Municipal, con intención de dar término a todos esos proyectos que por la pandemia y el corto periodo de gobierno no podrán finalizarse.

A un año como alcaldesa ¿Cuáles considera los tres principales logros de su gestión?

M: Yo creo que un buen logro es que, independientemente de lo que ocurre en municipios, en Mexicali vamos a la baja en la incidencia delictiva, vamos un 13% a la baja.

Estamos reconociendo que tenemos áreas de oportunidad muy importantes, que tenemos que seguir reforzando la estrategia, no estamos conformes por supuesto, pero el hecho de traer 13% menos incidencia delictiva, 33% menos en delitos de robo a casa habitación, alrededor de un 40% más de decomisos de armas de fuego, es sin duda un logro significativo, sin embargo seguir reforzando, el reto continúa, y reforzar las estrategias en materia de seguridad pública.

Pavimentación, creo que el tema de obra pública es un gran reto que tiene el Gobierno de Mexicali, que tiene nuestra ciudad.

Durante muchos gobiernos la obra pública no era una prioridad, entonces tenemos un rezago histórico en las colonias de nuestra ciudad, en las vialidades de nuestra ciudad, del Valle, de San Felipe, y en este sentido este gobierno ha hecho una inversión histórica en materia de obra pública.

Con todo y la pandemia el desarrollo de Mexicali no se ha detenido, con todo y la pandemia hemos invertido, estamos invirtiendo alrededor de 300 millones de pesos y para finalizar el año vamos a invertir 330 millones de pesos en Mexicali durante este primer año. El reto, continuar con más y más calles para el próximo año.

Y otro, tercer punto, me parece importante destacar justamente eso, que el desarrollo de Mexicali ha continuado, que tenemos programas muy importantes en cuanto al tema de crecimiento económico, la reactivación del Centro Histórico siendo también uno de los programas y proyectos prioritarios en el sentido de que estamos fortaleciendo una de las zonas comerciales más importantes y también vandalizadas y olvidadas de nuestra ciudad.

En esa parte me parece que vamos caminando muy bien, que la pandemia si bien es cierto suspendió muchos de los proyectos que teníamos, proyectos de ciudad, sin embargo se han venido retomando y estoy convencida que podremos darles resultados muy visibles a los mexicalenses en estas materias.

Desde su primer día se ha encontrado con el tema económico, los recortes que hizo la federación al presupuesto de este año, los compromisos del adeudo municipal ¿Cómo se enfrenta Mexicali a esta falta de recursos?

A ver, por supuesto que impacta, pero yo si quiero dejar muy claro que este 2020 a Mexicali le fue bien en su presupuesto. Obtuvimos recursos suficientes para seguir haciendo obra pública en distintas zonas de la ciudad con los proyectos de Sedatu, en los convenios con Infonavit por ejemplo la recuperación de vivienda abandonada, y entre otros programas.

Sin embargo si, efectivamente es un gobierno muy particular. En primer lugar tenemos un gobierno de dos años en vez de tres años, yo creo que ahí está el principal reto, en segundo lugar de los 12 meses siete han sido de pandemia Covid entonces hemos tenido que distribuir nuestro presupuesto para atender la propia contingencia y la propia pandemia, aún así hemos hecho frente y hemos logrado combatir esta situación sin desatender los servicios públicos de Mexicali y el desarrollo de nuestra ciudad.

Creo que todo este tema del Coronavirus y la pandemia nos lleva a replantearnos el rol que jugamos los gobiernos municipales en cuanto al tema de la atención a la salud pública y al bienestar de las familias.

Este gobierno ha hecho frente a esa situación, a pesar de que muchos dirán que la salud pública no le compete a un gobierno municipal, eso le compete solo al Estado y a la Federación, sin embargo este tipo de circunstancias nos retan a que nos replanteemos si esto es o no cierto, porque al final del día los gobiernos municipales somos el gobierno más cercano a la ciudadanía y tenemos que atender este tipo de situaciones.

Entonces pues hemos estado trabajando en finanzas sanas, en austeridad, en apretarnos el cinturón para que gracias a esto, con todo y que la recaudación pues se cayó. La gente no está pensando en pagar su predial, ni en hacer otro tipo de cuestiones que puedan generar derechos o pagos, ingresos aquí al Ayuntamiento de Mexicali.

La recaudación se cayó en un momento hasta en un 80% en un momento de la contingencia, así de fuerte fue, y aún así somos el gobierno municipal más cumplido en cuanto a sus cuotas al Issstecali. No solamente somos el más cumplido porque las pagamos en tiempo y forma, sino porque también además en ocasiones las hemos adelantado para que el Issstecali pueda realizar ciertos pagos.

No nos hemos endeudado, no hemos contratado ningún tipo de deuda. Por el contrario estamos cuidando mucho mejor las finanzas públicas de Mexicali, hicimos un refinanciamiento que nos va a permitir generar ahorros muy importantes en nuestra ciudad, si bien es cierto el tema del Covid cambió un poco las circunstancias pero con el refinanciamiento nos vamos ahorrando alrededor de 45 millones de pesos anuales, las próximas administraciones se van a generar ese ahorro, y hemos sido reconocidos como uno de los gobiernos que mejor trabajado ha hecho con sus finanzas públicas.

¿Qué ha representado el Covid-19 para Mexicali y para el plan que tenía Marina del Pilar para su primer año de gobierno?

Bueno por supuesto que un cambio radical para los programas de ciudad, por supuesto que con la contingencia la prioridad fue la salud, atender la salud de los mexicalenses y sí, pues tuvimos que redistribuir los recursos que se habían presupuestado para otras actividades para poder atender a los hospitales, para poder atender con cubrebocas y con insumos especializados a todas las áreas del Ayuntamiento.

Para poder dotar a todos los servidores públicos de este tipo de insumos, para poder salir a la calle a entregar cubrebocas casa por casa. Para poder atender a los ciudadanos, para poner una unidad de primera respuesta para nuestros bomberos, darles a nuestros bomberos todo el equipo necesario para poder ser ellos quienes acudieran a los llamados de población con síntomas de Covid-19.

Entonces sí, sí impactó. Si por supuesto cambió los planes de ciudad pero la prioridad es justamente la salud de los mexicalenses, esa es la prioridad de nosotros, y es por lo que trabajamos y ahorita los proyectos continuarán, los proyectos de ciudad continúan, los estamos atendiendo, pero bueno han sido siete meses en los cuales toda la atención se fue al tema Covid.

Y claro, también son siete meses en los que la actividad económica se paró casi al 100%.

Así es, efectivamente, la actividad económica cambió. Te repito son siete meses en los que también la recaudación cayó y donde nos tuvimos que enfocar a como vamos a generar más empleo, a como vamos a dar más apoyos.

Tuvimos que redistribuir esos recursos que teníamos para ciertos programas de ciudad, para ciertos proyectos de transformar a nuestra ciudad para poder entregar más de 600 mil canastas de alimentos a familias cachanillas que requerían, porque con el aislamiento batallaban. Entregar apoyos a adultos mayores, a jóvenes, a madres solteras que estuvieron muy afectadas y perjudicadas por la contingencia.

Entonces bueno, tuvimos que darles una atención prioritaria a todos estos grupos vulnerables, mucho más allá de lo que generalmente se da, porque hay una circunstancia ajena a las circunstancias que se vivían en otros años.

¿Cómo apoyar a estos grupos vulnerables, pero también al resto de la sociedad, comerciantes, empresas pequeñas y medianas, a salir de esta crisis?

Por ejemplo en el caso de las empresas pequeñas nosotros estamos generando un programa para contribuir al consumo del comercio local, esto con la finalidad de reactivar su economía, de reactivar su productividad, es una crisis muy importante en la cual todos tenemos que organizarnos.

Los gobiernos evidentemente ya no pueden solos y los presupuestos de los gobiernos municipales son escasos, entonces a los comerciantes ambulantes no se les cobró el permiso este año, no hubo renovación de su permiso, y quienes lo pagaron antes de la pandemia les regresamos el dinero. Esto con la finalidad de ayudarlos un poco porque además pues no estuvieron trabajando durante 5 meses no, entonces ¿Cómo les vas a cobrar si prácticamente no los dejaste trabajar en todos estos meses? Y no es que no los hayas querido dejar trabajar, es que estábamos cuidando la salud de todas y de todos.

Y ahorita está esa dualidad entre la salud y la reactivación económica, entonces tiene que ser muy responsable, muy cuidadosa, quirúrgica incluso, de poder reactivar pero que no impacte en la salud.

Dejando de lado el Covid ¿Cuál considera que es el reto más grande que ha enfrentado?

Sin duda el Covid por mucho es el gran reto, quizás el siguiente reto tiene que ver en el ámbito de la seguridad, en cuanto a la percepción, porque los números no mienten, vamos a la baja en la incidencia delictiva.

Mexicali es de los municipios el más seguro en Baja California y de los más seguros a nivel nacional en cuanto a la frontera norte de nuestro país. En estas circunstancias el hecho de que los mexicalenses no se sientan seguros y tranquilos en sus casas,creo que el reto también es ese; que los números que se reflejan en las estadísticas a la baja que también se reflejen en la percepción ciudadana.

Ese es un gran, gran reto, que los mexicalenses sepan que mi prioridad es, además de la salud, su tranquilidaCreo que también otro reto muy importante es que los ciudadanos se den cuenta que estamos trabajando en la pavimentación y la obra pública, porque luego dicen que las calles están destruidas.

Si, están destruidas, pero no desde hace un año que entramos nosotros, sino de mucho tiempo atrás y son producto de un olvido sistemático de los gobiernos anteriores, porque así fue; si les hubieran dado mantenimiento en tiempo y forma las calles no estarían así, no tendríamos los resultados que tenemos ahorita.

Lo que pasa es que nunca se les dio mantenimiento, nunca se atendió las vialidades de Mexicali, nunca se pavimentaron las colonias que están en el completo abandono, entonces ahorita tenemos como resultado justamente eso, muy malas vialidades, y por más esfuerzo que estamos haciendo, que tenemos una inversión totalmente innovadora, histórica en materia de obra pública. Pavimentamos Lázaro Cárdenas, Gómez Morin y Colon en una sola administración, en un periodo muy pronto, y en las colonias.

Para poder pavimentar toda la ciudad necesitamos 5 mil millones de pesos para poderlo hacer de jalón, en una sola exhibición digamos. Si pudiéramos hacer eso, pavimentar todo Mexicali en un solo momento necesitaríamos 5 millones de pesos, y eso es más del presupuesto anual de Mexicali.

El reto es también que los ciudadanos confíen en que su gobierno está trabajando en obra pública, en pavimentación, que tengan confianza. Que vean que lo estamos haciendo ya en otras colonias como ampliación Xochicali donde estamos pavimentando de la A a la Z.

Que eso lo puedan ver los mexicalenses, creo que es un reto muy importante que se den cuenta de que estamos trabajando en abatir ese rezago histórico en obra pública.

Todos conocemos la situación muy complicada para los pescadores de San Felipe ¿Qué puede hacer el municipio para el apoyo del Puerto? Porque la mayoría de la situación que se vive corresponde a la federación.

Efectivamente es una que tiene que ver directamente con el gobierno federal, creo que como gobierno municipal debemos seguir en contacto con las autoridades con la finalidad de que se sensibilicen con la situación de los pescadores de San Felipe.

Yo se que el presidente es un gran hombre, un hombre con mucho corazón que le tiene mucho cariño a los pescadores, de San Felipe. Y continuar gestionando junto con el gobernador del Estado, el ingeniero Jaime Bonilla, para pues que haya más sensibilidad en cuanto a estos temas y que se les brinden alternativas y solución a esa problemática.

¿Han acudido ustedes como autoridad municipal?

Fíjate que hace algunos días platique con la abogada de los pescadores, vamos a estar por allá en los próximos días también platicando con ellas, le comentaba yo que si bien es cierto no depende del gobierno municipal, pero si que sepan que estamos sensibilizados con esta situación y que queremos ayudarlos.

Menciona varios proyectos que tuvieron que dejarse de lado por dar todo el apoyo al Covid-19; el Centro Histórico, el tema de las Lagunas, incluso este proyecto del Refugio de Animales ¿Todavía es posible hacerlos antes de que termine esta muy corta administración?

Fíjate que además de todo tenemos nada más dos años, efectivamente. Bueno a lo mejor no los vamos a terminar pero si los vamos a dejar empezados. Ese es el compromiso que tenemos. Quizá no podamos por los tiempos, un año es muy poco tiempo, pero vamos a dejar ya las primeras piedras instaladas, bastante avance en los mismos.

Y pues las Lagunas se sigue trabajando, este proyecto hermoso que a mi me encanta, el de la regeneración de nuestro sistema lagunar. El dejarle este espacio a los mexicalenses, un pulmón para nuestra ciudad.

El Centro Histórico sin duda yo creo que vamos a dejarlo sumamente avanzado, y el albergue para nuestros animalitos, el Santuario para Animales que también arrancaremos el próximo año y que yo espero que le den continuidad los gobiernos que lleguen.

SU OPINIÓN EN UNA PALABRA DE:

•Andrés Manuel López Obrador – Honestidad

•Jaime Bonilla Valdez – Trabajador y responsable

•Gustavo Sánchez Vásquez – Simulador

•Alejandra León Gastélum – Senadora

•Carlos Torres Torres – Esposo

•Oscar Vega Marín – Ex-candidato

•Ernesto Elorduy Blackaller – Empresario

•Arturo González Cruz – Tijuana