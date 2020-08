Es 2020 mal año para la construcción: CMIC Mexicali

En espera de las licitaciones públicas anunciadas se encuentran los integrantes del sector de la construcción en Mexicali, por lo que muchas empresas locales aún mantienen sus puertas cerradas ante la falta de trabajo.

José Inzunza Ronquillo, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Baja California, informó que de momento muchas empresas no han regresado a sus labores, pues aún no se reactivan las obras y la mayoría no tiene trabajo.

Para el empresario 2020 ha sido un año “muy malo” para la industria de la construcción, señalando una reducción cercana al 30% en el trabajo para este sector.

“Yo creo que es el más malo de todos los años que ha habido, ahorita entre la pandemia, la falta de obra pública, las nuevas disposiciones del gobierno municipal, estatal y federal, pues no ha habido la posibilidad de reactivarse lo que es el área constructiva” comentó.

Señaló que existen algunas empresas en Mexicali, cerca de 35 de las alrededor de 96 empresas afiliadas a la cámara, mantienen a su personal en casa, mientras que otras han comenzado con trabajos pequeños.

Asimismo, resaltó que hasta el momento ninguna de las afiliadas a CMIC en Mexicali ha anunciado su cierre de forma permanente, pero no todas han comenzado con la reactivación.

Actualmente las empresas constructoras en el municipio se encuentran a la espera de que se den a conocer nuevas licitaciones de obra por las autoridades municipales y estatales, aunque la mayoría de estas corresponden a pavimentaciones que benefician a un sector muy pequeño de las empresas locales