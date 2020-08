Entregan más de 60 mil firmas contra “Ley Gandalla”

Un total de 60 mil 862 firmas ciudadanas fue lo que entregaron grupos empresariales, ciudadanos y regidores para solicitar al Instituto Estatal Electoral (Ieebc) la realización de un referéndum contra la reelección de diputados y alcaldes sin dejar su cargo.

La entrega se realizó este martes en las oficinas del Instituto Estatal Electoral, que resguardará las cajas con los formatos firmados hasta que se defina si se cumplen los requisitos para solicitar el referéndum.

Octavio Sandoval López, representante de Coparmex Mexicali, reconoció el trabajo ciudadano para la recolección de las más de 60 mil firmas en contra de la modificación a la ley, a la cual consideró crea una situación de inequidad para las próximas elecciones locales.

“Vamos a entregar más de 60 mil, para no caer en una incertidumbre jurídica, que nos digan que no cumplimos en los términos” explicó “las firmas están validadas, son 60 mil, y es prácticamente imposible que nos digan que no son válidas”

Por su parte el regidor por el PRD Fernando Rosales, uno de los impulsores del referéndum en conjunto con su homólogo del PAN Héctor Ibarra, se dijo confiado en que el Instituto Estatal Electoral aceptará la solicitud.

“Nosotros estamos convencidos que va a ser de procedencia, nosotros hemos revisado y cumplido con las exigencias legales para que así sea” aseguró.

En la entrega de firmas al organismo electoral local también se reunieron representantes de los grupos de Resistencia en Mexicali, quienes formaron parte del equipo para la recolección de firmas.

Raúl Guzmán Gómez, secretario ejecutivo del Instituto, fue quien recibió las firmas ciudadanas, y confirmó que pasarán algunos días en tanto se realiza la revisión de los requisitos antes de dar a conocer el siguiente paso en el proceso.

“Esa parte todavía no la podemos determinar, porque insisto debe haber un proceso de análisis de estudio por parte de la Comisión de Participación Ciudadana” explicó “ellos serán, quienes en el ámbito de su competencia, determinen cuándo va a ser el momento en el que se va a analizar y dictaminar esta solicitud”

Una vez que se determine su procedencia o no procedencia legal, indicó el secretario, el Instituto deberá acudir al Congreso del Estado para solicitar una ampliación de recursos económicos para poder realizar el ejercicio.