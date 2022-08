Entregan beca a estudiante de Imperial, California

Con la intención de fortalecer la formación de talento en la región Cali-Baja, el fondo de becas de la fundación Friends of CETYS y CETYS Universidad llevaron a cabo la entrega simbólica del primer apoyo económico para los estudios profesionales.

La beca denominada: Friends & Family Scholarship que es resultado de la filantropía y unión de la comunidad del Valle Imperial en pro de la educación binacional. Donde el beneficiado tendrá derecho al 100% de apoyo en el pago de la colegiatura así como la obligación de ser parte de uno de los talleres culturales o actividades de liderazgo y deportivas que ofrece la educación integral que caracteriza a CETYS Universidad.

En esta ocasión la galardonada con dicha beca es Blanca Esthela Ramirez, quien gracias a la beca será estudiante de primer semestre en Ingeniería en Cibernética Electrónica en CETYS Universidad Campus Mexicali, además es recién egresada de la Imperial High School ubicada en Imperial, California, quien destacó por su trayectoria académica y desenvolvimiento en actividades de liderazgo estudiantil y gusto por la robótica y programación.

“CETYS Universidad es una institución por y para la comunidad que tiene como misión el desarrollo de capital humano de valor que fungen como líderes con impacto positivo, esta beca refrenda ese compromiso de la comunidad a través de la fundación, así como la intención de seguir uniendo los lazos con el Sur de California y formar a jóvenes exitosos que beneficien a la comunidad” expresó el Dr. Fernando León García.

Por su parte, el presidente de la Friends of CETYS Foundation explicó que la misión de la fundación consiste en el posicionamiento de la institución en el Sur de California aunado al apoyo del desarrollo de la comunidad del Valle Imperial a través de la educación de calidad cruzando la frontera entre ambos países.

Cabe mencionar que, la convocatoria para los estudiantes en etapa Senior de las preparatorias del condado de Imperial se abrirá en septiembre y se une a los diversos apoyos financieros que ofrece CETYS Universidad a su estudiantado.

Durante la entrega se contó con la presencia del Dr. Fernando León, Rector CETYS Universidad, Mr. Jaime Honold, Presidente de Friends of CETYS Foundation, la Mta. Monica Manzanilla, Vicerrectora de Avance Institucional de CETYS Universidad, el Dr. Mario Dipp Director de CETYS Universidad, Campus Mexicali, la Lic. Jimena Jimenez Directora ejecutiva de Friends of CETYS, así como Denise Cabanilla y Todd Evangelist, Directora y Coordinador de ICOE Higher Education and Adult Learning respectivamente.