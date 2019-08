“Entre más calor, mayor es la bendición en mi trabajo”: Vicente Álvarez

MEXICALI, Baja California.- “Aquí el negocio es que entre más calor haga, mayor es la bendición para mi trabajo, pues logras vender más”.

Así es como lo dijo Don Vicente Álvarez, quien vendiendo tejuino sobre río nuevo a más 40° centígrados, comentó que logra salir adelante en esta la ciudad que capturó al sol.

“El calor no me hace nada y eso que le dedico unas 9 horas bajo el sol, ya que teniendo mi suero y mi sombrero, puede uno sobrevivir aquí y pues la idea es trabajar, pues a mi no me gusta eso de andar estirando la mano”, mencionó.

MIGRACIÓN

Originario del Puerto de Acapulco en el Estado de Guerrero, el señor Vicente comentó que antes de vivir en Mexicali, vivió durante un tiempo en los Estados Unidos, donde a causa de ingerir bebidas alcohólicas en la calle, fue deportado.

“Yo sé que la regué, allá tenía mi vida, mi familia y por culpa de la bebida, lo eché todo a perder y pues me lanzaron para el lado de Tijuana”.

“Así que ahí volví a iniciar, donde pues me puse a vender nieves, tejuino pero pues un conocido me dijo que me viniera a trabajar a Mexicali, pues según acá me iba a ir mejor”, expresó.

PASO A PASO

El señor Vicente, quien en ese momento atendía con prontitud a su clientela, dando muestras de su buena atención, mencionó que el primer lugar a donde llegó estando ya en Mexicali, fue al albergue peregrino.

“La verdad yo me siento agradecido porque ahí te hacen un gran favor con darte donde dormir, donde bañarte y donde comer así que pues con todo, uno tiene que buscar trabajo y echarle ganas”, comentó.

PENSANDO EN FUTURO

Don Vicente quien a esas alturas de la entrevista, nos estaba compartiendo la fórmula para preparar tejuino, explicó que gracias a su trabajo, ya logró hacerse de su propia carreta y un lugar propio, donde dormir, pues su idea es expandirse y comprar más carretas.

“La verdad que hacer cambios en tu persona te trae beneficios, yo dejé de tomar, me puse a trabajar y pues ya pude hacerme ahora de mi carreta que me la entregan en una semana”.

“Así que por el momento tengo esta carreta y primeramente Dios, la idea es brincarle con la segunda o tercera carreta, pues de verdad lo digo, el que haga calor, para mi es una bendición”, expresó.