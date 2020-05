Enfrenta al Covid-19 enfermera junto su madre e hija

Tres generaciones en un solo hogar, fueron alcanzadas por la ola de contagios que se sufre en Baja California, la enfermera Maribel, relata como lo veía venir desde que escuchó las primeras noticas de la pandemia más crítica en los últimos cien años.

Inquebrantable en voluntad, Maribel Chávez Domínguez, cumplió con su rol dentro del sector salud, cuidando a los bebés recién nacidos, aún con temor de lo que intuía sería su destino: el contagio, no obstante, lo que más le preocupaba no era ella; sino su hija y su madre.

La enfermera labora en la Clínica 31 del IMSS, en el área de cunas, a la fecha no sabe exactamente como se contagió, ya que en su espacio de trabajo no había cercanía con pacientes con Covid-19. Recuerda que una compañera se enfermó al mismo tiempo que ella.

“Siempre supe que me iba a enfermar, estuve segura porque padezco mucho de las vías respiratorias, en el trabajo se los advertí, pero no hubo manera de resguardarme, cuando menos pensé ya tenía los síntomas”, platicó con dificultad por la tos que todavía le provoca la enfermedad.

La primera sospecha la tuvo el viernes 24 de abril, luego de sentir un intenso dolor de cabeza, ojos adoloridos e irritados, y una fiebre de 39.5 grados, ese sería el primer cuadro de la enfermedad.

Durante tres días tuvo fiebre, pérdida del olfato, y dolor corporal muy intenso parecido al ardor; al momento de la entrevista, Maribel se describió en franca mejoría, pero aún con los estragos como una intensa tos.

“No tengo idea de dónde me contagié, porque el servicio donde yo estoy es bien noble, son bebés, yo pensé que estaría segura porque ni siquiera estábamos recibiendo visitas de los papás”, recordó.

Su hija de 24 años también presentó síntomas de Covid-19, después, llegó a quien más temían que alcanzara, a la madre de Maribel, quien es una persona de la tercera edad, en consecuencia, ha pasado por una crisis más grave.

“Lo de mi hija fue muy leve, solo dolor de cabeza, irritación de ojos, pérdida del gusto y del olfato, no tuvo fiebre, ni dolor corporal; mi mamá tardó un poco más en recuperarse, gracias a Dios no ha tenido dificultad para respirar, pero sí la veo que se le complicó un poco más”, compartió la enfermera.

Maribel realizó la prueba en el laboratorio Lozano, aún sin el resultado iniciaron con el tratamiento que les recetó su médico de cabecera.

EN FAMILIA

“Era muy preocupante ir viendo como se iban enfermando uno a uno los miembros de mi familia, es mucha impotencia, después fue mi hermano, y luego otro hermano, pues todos estamos enfermos en la casa, pero ahí estamos recuperándonos”, explicó con tristeza.

Comentó que nunca le pasó por su mente que perdería la batalla contra el coronavirus, ya que su médico de cabecera, la asesoró muy bien desde los primeros síntomas.

MALAS COSTUMBRES

Ante los malos tratos que se han dado contra el personal del sector salud, la enfermera, dijo ya no extrañarse, ya que siempre han sufrido de actos discriminatorios y ofensas, por parte de la población inconforme.

“Yo sé que todos toman las precauciones habidas, saben hacer muy bien su trabajo, en cuanto a las represalias de la gente, la verdad no solo es en esta pandemia, la gente siempre te insulta porque nunca están conformes con la enfermería, hasta te gritan ‘por mi tragan’”, reflexionó.

CERO MIEDO

“A mis compañeros lo que les puedo decir, es que dejen el miedo, porque eso nos hace más débiles ante la enfermedad, el miedo, el no saber si vamos a estar contagiados mañana, hay que vivir y trabajar tomando las precauciones, pero sin miedo, porque eso te desarma”, compartió.

La enfermera pidió a la población, que por favor crean en la enfermedad, y no esperen a que les pase o que le dé a alguien muy conocido, ya que los síntomas son muy graves.

“No a toda la gente le da igual, yo tuve suerte de vivirlo en mi casa, y me da terror pensar que pude estar intubada o no haberme recuperado, por eso, por favor, si no tienen a que salir, no lo hagan”, concluyó.