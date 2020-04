Enfermero de Mexicali da panorama desolador ante Covid-19, llama a no salir de casa

Enfermero del Hosptial General de Mexicali da panorama desolador sobre la situación que se vive ante el Covid-19 en publicación de redes sociales.

Hace un llamado a no salir de casa y expresa en Facebook que estaba al borde del llanto al hablar con su familia sobre el deterioro que sufren las personas con la enfermedad.

Así se puede leer las palabras escritas por el profesional de la salud cachanilla:

QUEDATE EN TU CASA!

Dije "yo no publicare una foto de mi vestido", falle...

Aqui en la foto me veo feliz o sonriendo.. la realidad es que moría de miedo y no por la enfermedad como tal, si no por ver el escenario del "area Covid".

Hoy confieso... fue mi primer momento que explote por no soportar el llanto por la situación (en mi 3er día dentro)... al momento de hablar con mi familia sobre el deterioro rápido de mis pacientes... y al interrogarme con la siguiente pregunta:

"y por que no les ponen el tubo?"Es fácil verlo y pensar. Y asi es esa es la realidad, si te falta oxigeno la mejor manera de restablecer la oxigenacion es con la manera artificial (un ventilador mecanico) pero lo que tu no piensas o quizas no has pensado es que te lo diga un medico cuando eres totalmente conciente de lo quebte esta pasando, y saber que tu cuerpo esta perdiendo contra la enfermedad y que te coloquen un tubo significa sedarte y dormir y NO SABER SI DESPERTARAS!Hoy me siento triste por mis pacientes, por que se que se sienten solos sin una persona a su lado echandole ganas ellos mismos por querer salir de ese infierno y ver como su vecino de cama pierde la batalla y tener el miedo de ser el siguiente...

POR FAVOR quédate en tu casa y no salgas !!