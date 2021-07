“Enferma y con este calorón, es imposible vivir”

Soportando altas temperaturas en un domicilio que carece de aire acondicionado, es como vive la señora Gloria Mujalca de 64 años de edad, quien desde hace 8 meses vive en la ciudad de Mexicali.

Originaria de San Felipe, la señora Gloria tuvo que migrar a Mexicali por cuestiones familiares, donde por falta de recursos, tuvo que llegar a habitar un domicilio abandonado en Portales número 5.

En dicho sitio, ubicado en Hacienda Era #1940, la señora que padece diabetes y está imposibilitada para caminar, expuso que trabaja vendiendo ropa de segunda mano, pues de esa manera se sostiene con su hijo, el cual padece esquizofrenia.

“La verdad es que han sido meses difíciles, mi madre falleció no hace mucho y eso me puso muy triste, y luego llegar aquí y ver que pues el calor es un infierno”. “Sumado a las dolencias que tengo por mi enfermedad, pues también me duelen muchos los músculos, y con este calor pues hasta uno se deshidrata”, comentó.

La señora Gloria expuso, mientras mediaba las altas temperaturas con dos ventiladores, (pues su casa carece de ventanas), que espera que los ciudadanos puedan ayudarla pues el calor le resulta insoportable.

“No quisiera verme en esta necesidad, pero no puedo caminar, ya uso pañal y quien me ayuda y me hace de comer es mi hijo quien también está enfermo”. “Así que si pudieran ayudarme con despensa o resolver el problema del aire acondicionado, les estaré eternamente agradecida, pues se que hay gente buena”. “Por lo que esta casita también es de ustedes si desean venir, y cuando esté mejor me pondré a trabajar para ayudar a otra persona que lo necesite”, expresó.