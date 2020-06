Encuentran estrategias

La actual crisis sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19) ha impactado directamente en los ingresos económicos de diversos clubes, sin embargo, las estrategias virtuales han ayudado para continuar con la prestación de servicios y con ello aminorar el daño.

Tal situación ha sido practicada por diversas instituciones del mundo gimnástico en México y por ende, la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) publicó un comunicado en donde apoya las iniciativas, pero se desvincula de cualquier efecto que éstas originen.

“La FMG, se encuentra inmersa en esta misma dinámica, y de ello apoya y reconoce los esfuerzos de estas iniciativas a través de las plataformas digitales, en beneficio de la comunidad gimnástica del país”, se leyó en el texto.

“Estas actividades, no requieren el aval de la FMG para llevarse a cabo, de lo cual, la federación no tiene relación en el control técnico y administrativo de las mismas, por lo que no puede corresponsabilizarse de sus condiciones, desarrollo y sucesos que puedan darse en su celebración”, añadió el escrito.

Por esencia, la gimnasia requiere además de equilibrio, fuerza, flexibilidad, agilidad, resistencia y control, un lugar idóneo para su desarrollo, por lo cual llevarla a cabo en sitios alternos podría ser contraproducente a los intereses de la FMG.