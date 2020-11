En octubre se generaron 9 mil empleos

Durante el mes de octubre se generaron 9 mil empleos formales en Baja California, aseguró el representante de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), Mario Escobedo Carignan.

A pesar de las adversidades económicas que ha generado la pandemia Covid-19, de 36 mil empleos nuevos que se registraban en el año 2020, la cifra ascendió a los 45 mil en total de un mes a otro, mencionó el secretario Escobedo Carignan.

El panorama de generación de empleo, va a la alza, en comparación del año 2020 al 2019, Escobedo informó que el aumento es de alrededor del 40%, situación que agradeció a los inversionistas que tienen confianza en Baja California.

“Lo decimos porque es importante que generemos confianza en que poco a poco vamos a salir lo más pronto posible de este tema del Covid, y me refiero que el mes pasado teníamos 36 mil empleos generados, Baja California generó 9 mil empleos más en el mes de octubre”, dijo.

Las estadísticas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), son las que arrojan que Baja California está posicionado como uno de los primeros estados con mejores indicadores de generación de empleos, declaró.

“Quiero dar el dato, 2019 fue un año económicamente bien, si comparamos este año con el año pasado en generación de empleos, a pesar de la pandemia, andamos 40% arriba de empleos”, declaró.

“Eso habla grandes cosas de lo que está sucediendo en Baja California, pero sobretodo de la confianza que tienen los inversionistas de las políticas públicas que se están generando en esta administración”

Prometió que Baja California será de las zonas de México, y del mundo, que tendrán una reactivación económica más pronta. Actualmente solo cuatro Entidades están generando empleos en el País, el resto está perdiendo.

Por otra parte, señaló que las empresas están “colgadas de las uñas” en este fin de año, por eso es importante cuidarse a la hora de salir a comprar o vender, con la intención de que la entidad no vuelva a ser pausada por un semáforo rojo.

El no usar cubrebocas, no mantener la sana distancia, no lavarse las manos, puede provocar más contagios, y con ello el cierre de diversas actividades económicas, lo cual sería trágico para las empresas que dependen de las ventas en la temporada navideña.