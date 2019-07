En negociaciones aumento a la burocracia; piden 6.5%

Continua en negociaciones la petición de aumento salarial entregada por parte del Sindicato de Burócratas desde febrero de este año, confirmó el alcalde de Mexicali Gustavo Sánchez Vásquez.

El edil mexicalense señaló que desde principios de año la petición firmada fue entregada por escrito al Ayuntamiento, y que se ha estado revisando.

La petición del Sindicato de Burócratas contempla un incremento del 6.5%, similar a la petición de aumento que se ha hecho en otros municipios y a nivel estatal.

Sin embargo, aseguró que cualquier decisión que se tome respecto a la petición tendría que salir del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y el propio Sindicato para reducir el costo de la nómina municipal.

Si hacemos un esfuerzo en reducir nómina, y por lo tanto reducir el costo de la nómina, pudiere de ahí salir para un aumento a los compañeros que trabajan en el gobierno municipal” indicó.

Afirmó que no se pedirá financiamiento o crédito a ninguna institución para cubrir un aumento a la burocracia sindicalizada, sino que tendría que salir de un ahorro.

Aunque no descartó el tema de que la negociación continúe hasta la entrada de la próxima administración municipal, el 1 de octubre de 2019, consideró la posibilidad poco conveniente.

“Creo que no sería conveniente” admitió “a mi no me gustaría que me dejaran ese pendiente llegando a la responsabilidad, yo voy a ser muy responsable, no voy a hacer lo que me hicieron”