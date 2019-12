“En mi casa el frío se mete por todas partes”

MEXICALI,B.C.- Con la idea de tener una Navidad en familia, la señora Jacaranda Pérez Rosales comentó soportar las frías temperaturas en la calle Zafiro 360 de la colonia el vidrio desde hace 38 años.

Jacaranda en su hogar, el cual tiene pedazos sin construir y donde el frío logra filtrarse, expresó que esta temporada ha sido muy fuerte para ella, pues sufre de asma.

“La verdad que este frío ha estado muy fuerte y ni con las cobijas que tengo logró quitarme el frío, porque pues solo puedo tomar té debido a mi presión alta”.

“Pero que le vamos a hacer, es cosa de aguantar, ya que o comemos, o le vamos metiendo a la casa, la cual aún le falta mucho por construir”, indicó.

TODO EN ORDEN

Jacaranda, quien dijo estar limpiando su casa pues era su día de descanso, explicó al llegar de su empleo en una tienda de autoservicio, lo primero que desea es tener todo en orden.

“En mi trabajo por parte de la empresa me llevan y me traen a mi casa, pero cuando llego ya es tarde y no me da tiempo de tener todo limpio”.

“Aquí tengo que lavar, limpiar porque mi esposo ya no puede trabajar y pues a mi me gusta tener todo limpio, porque pues la limpieza no está peleada con la pobreza”.

“Mi hijo también me ayuda poco a poco a ir mejorando la casa, porque con lo que gano yo, solo procuro la comida”, mencionó.

NAVIDAD EN FAMILIA

La señora Pérez en cuanto al tema de la Navidad, expresó que de lo que gana, ha estado ahorrando para hacer un pozole en estas fiestas y pasarla en familia.

Expuso que por su trabajo no podrá desvelarse, pero que mínimo, desea que todos estén juntos pasándola bien.

“No es por presumir pero el pozole me sale muy bueno, mi hijo me dijo que me traerá granos para hacerlo y yo pues ahí tengo lo mío ahorrado para cocinarlo”.

“Así que quizás vaya un ratito con mis hermanas que viven aquí cerquita, pero me regreso para cenar con mi familia, pues tampoco quiero enfermarme más de lo que estoy”, expresó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

Ante estas situaciones es momento de apoyar en el “Cobertón Navideño 2019” organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, las cuales serán repartidas a quienes más las necesitan en esta temporada invernal.

