En esta contingencia lo mejor es poder ayudar a los demás

MEXICALI,B.B.-Con el fin de ayudar a quien más lo necesite durante la contingencia por el Covid-19, Maureen Gámez Salitrero estudiante de octavo semestre de enfermería en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) comentó que prestará sus servicios a domicilio.

La joven expuso, que la iniciativa nació al darse cuenta que existen muchas personas de la tercera edad, las cuales no pueden salir de sus casas al ser las más propensas para contraer el virus.

"Los centros de salud han estado cerrados para evitar infecciones y ellos no podrían estarse trasladando para que los puedan atender".

"Es por ello di la iniciativa para que ellos no salgan y eviten contagiarse y yo que tengo tiempo en las mañanas, podría ir a brindarles los servicios", comentó.

Servicios

Maureen indicó que los servicios constarán de toma de presión, toma de temperatura, frecuencia cardiaca, tomarles el azúcar, así como administrarles medicamentos que no puedan tomarse.

"Estamos hablando de una inyección, un antibiótico e incluso si necesitan comprar medicamento, pueden darme la receta, ir a comprarlos y poder administrárselos"

"Esto lo digo porque como tengo dos pacientes de la tercera edad, me encargo de ellos y me doy cuenta de sus necesidades, pues me pongo a pensar que deben existir más como ellos que necesitan ayuda", mencionó.

Certificada por la Secretaría de Salud

La joven enfermera expresó que para animarse a realizar esta labor, buscó el poder certificarse por la Secretaría de Salud, la cual está implementando cursos gratuitos y en línea.

Expuso que esto lo hizo con la intención de estar más capacitada y sobre todo por iniciativa propia, pues hoy en día existe la desinformación respecto al tema del Covid-19.

"La gente se mira espantada y no busca la información adecuada, pues se deja llevar mucho por lo que hay en internet o lo que dijo el vecino o vecina".

"Así que por eso también me interesó estar más capacitada, para desmitificar los datos erróneos que están circulando y solo está ocasionando el pánico entre la sociedad", mencionó.

Amor por ayudar

Maureen agregó, mientras mostraba los procesos para atender a un paciente, que con el tema de la pandemia, su amor por ayudar se ha vuelto más fuerte, pues entiende la importancia que su trabajo representa.

"Entiendo la gravedad del problema y por ende la satisfacción que me causa el poder ayudar a las personas, porque para eso estudié, y estarlo haciendo actualmente me llena de satisfacción".

"Así que durante esta cuarentena, pueden contactarme para ayudarlos y asistirlos en estos momentos, donde todos necesitamos de todos", expresó.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para solicitar los servicios de enfermería de Maureen Gámez puedes comunicarte al siguiente número:

686-1-93-60-04