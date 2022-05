En el Día de las Madres, claman que sus hijos vuelvan a casa, vivos o muertos

“A estas horas, él ya me había llevado serenata, mi regalo y mis flores, hoy tengo que salir a luchar por él, haciendo lo que una madre hace por sus hijos”, expresó Aleida Limón Sánchez, quien desde el 3 de febrero busca a su hijo que fue privado de la libertad por hombres armados al salir de un antro de la zona hotelera.

Entre el llanto y la rabia, exclamó la falta de avances en sus casos durante un discurso en la manifestación que las madres buscadoras organizaron este 10 de mayo a las afueras del Gobierno del Estado, en Mexicali.

“No venga a decirnos aquí lo de su presidente, de abrazos, no balazos, aquí no, gobernadora, aquí no, aquí lo que queremos es justicia”, gritó.

“Hoy estamos llorando porque nos arrancaron lo más preciado, que son nuestros hijos, es momento de que ponga un alto”, dijo.

Daniel Reséndiz

En la manifestación pacífica, encabezada por el colectivo Unidos por Nuestros Desaparecidos, Imelda López, quien busca a su hijo Pierre, refrendó su solidaridad con todas las madres que sufren la misma situación.

“No se rindan, no están solas”, dijo.

José Ramón García Rocha, quien desde el 31 de marzo del año pasado busca a su hijo discapacitado y que fue privado de la libertad en una gasera del ejido Hermosillo, reclamó la indiferencia de los gobiernos para atender el tema y dar dinero a otros países, al hacer referencia al anuncio del presidente de dar apoyos económicos a otros países.

“Tiene una oportunidad histórica de hacer lo correcto”, comentó.

Luego de la manifestación, firmaron un pliego petitorio que fue entregado en la oficina de la gobernadora, en el que pedían mayor personal, equipamiento y tecnología, así como menos rotación de investigadores, contacto con las familias de las víctimas y capacitación y sensibilidad en su trato.