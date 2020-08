En análisis viabilidad de verificación ambiental vehicular

En análisis está la viabilidad del programa estatal de verificación ambiental vehicular, al poner en tela de juicio, cuánta contaminación aportan los automóviles en Baja California, reveló el titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turimo (SEST).

El secretario Mario Escobedo Carignan, declaró que actualmente no hay programa de verificación vehicular, y que no implementarán alguno, cuando menos, hasta el año 2021, ya que se aclare su viabilidad.

“Estamos haciendo un análisis, hay dos escuelas de pensamiento, hay quien dice que la contaminación de fuentes móviles de autos, poco, le abonan a la contaminación del aire”, explicó Escobedo.

“Hay quienes dicen al revés, los que se dedican al estudio del medio ambiente, nos dicen que cuando haces un análisis a la contaminación del aire, tienes que eliminar la parte del CO2, porque es un componente que tiene un impacto en el calentamiento global, es de efecto invernadero”, declaró.

El secretario de la SEST, mencionó que el CO2 representa hasta el 60% de la contaminación del aire, epero esto impacta en el calentamiento global, no es propiamente de la contaminación del aire.

“Tuvimos un programa de verificación que no cumplió ningún objetivo, no fue negocio para los inversionistas, no abonó al medio ambiente, y no representó grandes ingresos al Estado, tenemos áreas de oportunidad”, declaró.

El secretario dijo que se tendrá que definir si se arranca con un programa de verificación ambiental vehicular para el siguiente año, de tenerlo, que aplique a todos los autos que circulan en el Estado, incluso los carros “chocolate”.

Este programa empezó por tratar de verificar el total del padrón del Estado, conformado por un millón de carros, no obstante, solo 300 mil cumplieron con el requisito solicitado para obtener la tarjeta de circulación.