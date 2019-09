Empresa española podrá desalar agua en San Felipe

MEXICALI, Baja California.- Una empresa española dedicada a los complejos turísticos, logró obtener los requisitos para desalar agua al sur de San Felipe, la demanda del líquido es desconocido por la Secretaría de Turismo en el Estado (Secture).

El nombre de la empresa es Inveravante, se había visto pausada por dos cuestiones; no encontraban un pozo con la calidad de agua deseada, lo cual ya fue solucionado; y no tienen obra de cabecera para tener energía eléctrica, lo que sigue siendo un pendiente.

El secretario de Secture, precisó que Inveravante es una empresa española, que se ha dedicado ha realizar campos de Golf, con los mejores hoteles del mundo, compró 1 mil 200 hectáreas al sur de San Felipe, y ha invertido 168 millones de pesos en trámites.

Óscar Escobedo Carignan, precisó que después de varias perforaciones, encontraron la salinidad del agua adecuada para desalarla, sin embargo, desconoció cuánta será la demanda del complejo hotelero.

“Finalmente el día de hoy vemos luz, se arregló un tema que teníamos pendiente en el aeropuerto que era una exigencia, el tema del agua, ya salió la salinidad correcta, para el permiso para desalar agua, para ello se realizaron cuatro pozos playeros y no se había logrado este objetivo, finalmente los números dieron positivo”, comentó.

Sin embargo, no habían podido realizar la conectividad a falta de la obra de cabecera con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es un proyecto que generará 6 mil 400 empleos directos y 9 mil empleos con beneficio para el sur del estado, argumentó.

“Es un proyecto donde se toman en cuenta las necesidades del empleado y es sustentable, para que no pase como en algunos destinos, como Cancún”, recrdó el secretario Escobedo.

“Es una inversión sólida en la que lamentablemente la tramitología, ha hecho que no se haya aterrizado, estamos confiados que en estos 63 días lo vamos a sacar”, declaró el titular de la Secture.

En la descripción de Inveravante, precisa entre sus giros existe la exploración y explotación de petróleo en Latinoamérica, no obstante, el secretario dijo que no le han comentado nada en torno a ello.

“No me han comentado sobre eso, es un proyecto sustentable, es casi imposible, aunque no soy dueño de la empresa, en este proyecto no se contempla, si el día de mañana trae otros proyectos, yo no puedo asegurarlo”, respondió el secretario.

Inveravante debe de pagar un millón y medio en euros de permisos municipales para obtener el permiso para la construcción, pero si no se resuelve el tema de la luz no los va invertir, advirtió.

El complejo contemplara una marina, un espejo de agua, cinco hoteles, 5 mil condominios, campo y medio de golf, a grandes rasgos, que pone al tu por tu con otros desarrollos de Los Cabos y Puerto Vallarta, describió.

