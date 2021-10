Empleados no pueden ser obligados a vacunarse: Secretaría del Trabajo

La vacunación es un derecho, no una obligación, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que los patrones no pueden presionar a sus trabajadores para que se apliquen el biológico.

El secretario Luis Javier Algorri Franco, comentó que como dependencia hacen el exhorto a los trabajadores de Baja California, a aplicarse la vacuna contra el Covid-19, pero no se puede tolerar que les condicionen el empleo a cambio de este requisito.

“El tema de la vacuna fue uno de los que más denuncias tuvimos, porque los empleadores estaban solicitando a sus trabajadores que fueran y se aplicaran la vacuna, en ese momento plasmamos lo que dice en la Ley, que el acceso a la salud es un derecho, no una obligación”, dijo.

“Al mismo tiempo los invitamos a que fueran y se pusieran la vacuna por su propio bien, sin obligarlos, manifestando que es un derecho, creo que a lo largo de estos meses, ha habido mucha más conciencia de todos, de optar por vacunarnos”, declaró Algorri.

“Tuvimos varios trabajadores que me decían ‘oiga yo no me quiero vacunar y me están obligando en la empresa, me están diciendo que vaya’, nosotros intervenimos”, declaró el secretario del trabajo.

Mencionó que ante estos conflictos reunieron a los patrones con trabajadores, y a través de un proceso de conciliación se les hizo saber a todos que la vacunación es un derecho y no una obligación que condicione el empleo.

“Eso fue hace algunos meses, en este caso creo que ya habido mucha más conciencia de todo, y pues hay que vacunarnos, porque la vacuna salva vidas”, informó el servidor público.

Señaló que ha mejorado tanto la aceptación, que se hizo un esfuerzo de las empresas, por trasladar a los trabajadores en grupos grandes a los puntos de vacunación, siempre y cuando ellos estuvieran de acuerdo.