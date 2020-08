Empiezan a jugar mini futbol en Mexicali

El Estado de Baja California continúa en semáforo rojo por la pandemia del coronavirus (Covid-19), sin embargo, las ligas amateur de Mini Futbol en Mexicali ya reaperturaron sus instalaciones.

Sin pruebas de Covid-19 pero confiando en la salud de sus jugadores, la Liga Fortezza de futbol 5 llevó a cabo sus primeros juegos amistosos este lunes.

“Estamos llevando a cabo lo que nos pidió el Sector Salud en cuanto a los permisos del Ayuntamiento. Nosotros no somos laboratorios clínicos, somos centros deportivos que se van a dedicar a cuidar la integridad física del individuo en la entrada y dentro de la cancha”, expresó Leonardo Rosales, organizador y encargado de los torneos en Fortezza FC.

Los protocolos de sanidad al entrar al inmueble son usar el tapete sanitizante y desinfectante de manos, así como conocer la saturación de oxígeno en la sangre y la temperatura corporal.

“Al momento no me da temor de que estén contagiados, al momento me da mucho gusto que volvamos a la actividad. Ya se hicieron pruebas de campo y no ha habido casos positivos, al menos con síntomas”, confesó Rosales.

Al graderío no pueden asistir acompañantes de jugadores, además de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, “los jugadores no pueden escupir, el cubrebocas sobre todo deportivo, es a elección de los jugadores para mayor seguridad de ellos”.

Por su parte, el jugador, Edgar Corrales, afirmó que a pesar de que practica un deporte de contacto, no le teme a un posible contagio, “está muy bien que regresemos porque ya nos empezamos a activar en el deporte. No me da miedo contagiarme porque los protocolos son seguros”.

Mientras que José Luis Mejía, quien también es un asiduo ‘pambolero’, opinó que es fiel creyente del destino, “ya nos hacía falta regresar. Tenía ocho meses sin jugar y no es que tenga miedo, sino que va a pasar lo que tenga que pasar”.

AJUSTES

*Antes de entrar al campo se debe de usar el tapete sanitizante, además de ponerse gel antibacterial, tomarse la temperatura y la oxigenación.

*La saturación de oxígeno debe de ser superior a 94 para poder ingresar al inmueble.

*No se permite el acceso a la porra, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

*Los jugadores deben de estar separados en el medio tiempo.

*No se puede escupir y los jugadores pueden desempeñarse con cubrebocas deportivo.