Empieza gobierno de Marina del Pilar en BC

Baja California ya cuenta con la primera mujer y más joven gobernante en su historia, capítulo que se adelanta como una nueva era representada por Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Ávila Olmeda, tomó protesta la tarde del 31 de octubre como gobernadora de Baja California, para administrar al Poder Ejecutivo del 1 de Noviembre del 2021, hasta el 31 de octubre del 2027.

Para ello, la XXIV Legislatura de Baja California, convocó para tomar protesta a la gobernadora en la sala AUKA del Centro Estatal de las Artes (Ceart), a la que asistieron diversas personalidades políticas.

Como primer punto de la sesión, se realizó el nombramiento de la Comisión de diputadas y diputados que introdujeron al recinto AUKA, a la gobernadora en ese entonces, electa.

La comisión especial de recepción que acudió por la gobernadora estuvo conformada por las y los diputados María del Rocío Adame, Santa Alejandrina Corral, Román Cota Muñoz, Cesar Adrián González.

La gobernadora ingresó a la explanada del Ceart, tomada de la mano de su hija Marina, vistiendo como tradicionalmente lo hace, de blanco, pero con flores bordadas de colores.

Entró a la sala AUKA cobijada por los aplausos de los invitados, subió al estrado saludando a cada uno de los diputados y representantes que se encontraban sobre el escenario.

Acto seguido se realizaron los honores a la bandera y entonaron el himno nacional, dando paso al protocolario mensaje del presidente del Congreso, el diputado Juan Manuel Molina García.

“¡Morena! ¡Morena! ¡Morena! ¡Morena! ¡Morena!”, gritaban los presentes antes de que el diputado diera su mensaje de “espaldarazo” a Marina del Pilar Ávila Olmeda.

DIFERENCIA

El presidente del Congreso de Baja California, señaló que ese día implica una gran diferencia en la forma de gobernar, haciendo referencia al término del mandato de Jaime Bonilla Valdez.

Juan Manuel Molina, señaló en su mensaje que al realizar esta toma de protesta cumplen el mandato de la ciudadanía que emitió su decisión, para que a partir del 1 de noviembre Ávila, dirija al Poder Ejecutivo.

Foto: Daniel Reséndiz

“Es histórico, porque por primera vez una gran mujer tendrá la responsabilidad de gobernar en nuestra noble tierra, confiamos que lo hará por las cualidades que la ciudadanía le dio su voto, con sencillez y sin descanso”, declaró.

“Se han logrado grandes cambios, pero habrá una gran diferencia, una marcada diferencia entre el día de hoy y el de mañana”, aseveró Molina.

El diputado dejó claro que el Congreso busca trabajar de manera armoniosa con el Poder Ejecutivo, para sacar adelante las iniciativas que se requieran en Baja California.

PROTESTA

Marina del Pilar rindió protesta con Tatiana Clouthier Carrillo a su derecha, quien es Secretaria de Economía del Gobierno de México, y que acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen, desarrollando leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad de la unión y del Estado, y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”, protestó Ávila Olmeda.

“¡Gobernadora! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora!”, gritaban al unísono los invitados de la sesión solemne tras la toma de protesta.

NUEVA ERA

La gobernadora resaltó que en su mandato iniciará una nueva era, en las que pondrá prioridad a las políticas que buscan apoyar a las mujeres, y a las estrategias para frenar la inseguridad de Baja California.

“La actual prosperidad de Baja California es fruto de quienes pusieron sus ojos en esta tierra, sus mares, su clima, en la resequedad pródiga, y sus montañas, todo lo anterior hace que el Estado de Baja California surja potente y decidido al futuro de saber que sus pobladores nativos o venidos de otras tierras, son esforzados que formaron aquí sus hogares”, citó Marina del Pilar al constituyente que dio vida al Estado.

“Comenzamos a construir una nueva historia, antecede la lucha de muchas mujeres mexicanas que trabajaron para que llegara este momento, políticas, empleadas, funcionarias, jefas de familia, que abrieron camino a nuestros liderazgos, gracias a ellas es que estoy aquí frente ustedes con el corazón por delante, lista para asumir constitucionalmente la gubernatura”, compartió.

“Me comprometo a demostrar lo que las mujeres podemos hacer, a romper techos de cristal para participar en la vida pública como lo soñaron nuestras abuelas y madres”, prometió.

Exclamó que se va a sumar con los hombres a una nueva sociedad participativa, incluyente, y plural, ya que la gente sufrió por mucho tiempo de una clase política insensible a sus problemas y necesidades.

“Baja California exigía un cambio verdadero, inicié este camino convencida en la necesidad del cambio que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador”, recordó.

“Con toda humildad me toca cosechar el esfuerzo de quienes sembraron en los días difíciles, mi reconocimiento a los fundadores del movimiento, al licenciado López Obrador, y al ingeniero Jaime Bonilla Valdez, con toda responsabilidad, sabré asumir la estafeta”, reconoció.

Al Poder Judicial, Legislativo, y a los alcaldes de Baja California, les dijo que participará con ellos de manera conjunta y coordinada, para seguir mejorando las comunidades.

La gobernadora reflexionó que se han vivido días difíciles, debido a la pandemia Covid-19, la cual paralizó el mundo y dio lecciones de humildad, pero también enseñó a la sociedad como adaptarse para ser más fuertes.

RECONCILIACIÓN

La gobernadora señaló que buscará lograr un mandato con reconciliación, y que evitará la polarización social, o los enfrentamientos derivados de las ideologías.

“Asumo el cargo de gobernadora con fe de que lo podremos lograr, si trabajamos juntos, y unidos, sin polarizaciones, o enfrentamientos políticos, es el momento de reconciliar las diferencias, arrancar con un gobierno que multiplique, y no que divida”, mencionó.

“Queremos vivir en un Estado que vea al futuro con bases en el esfuerzo, desde nuestras raíces, necesitamos la energía transformadora de nuestra gente, no puede haber desarrollo económico sin bienestar”,

“Voy a escucharlos siempre, necesito de su ayuda, necesito de su participación, necesito de las voces diversas y propositivas, tengo una hija, y seré madre nuevamente, y como ustedes sueño un mejor Estado para ellos, nuestra niñez”, declaró.

“No imagino los próximos años sin reconciliación, sin diversidad, fuera del Estado de derecho, sin respeto los unos a los otros, serán bienvenidas todas las propuestas bien intencionadas, no toleraré corrupción, ni la mentira, el robo, y mucho menos la traición”, explicó.

ADVERTENCIA

“El poder no cambia a las personas solo revela quienes realmente son”, citó la gobernadora a José Mujica, ex presidente de Uruguay, para advertir a su equipo, que quienes se corrompan, serán desterrados del proyecto.

“Voy a estar muy al pendiente del comportamiento de los servidores públicos que me acompañan, y en cuanto exista cualquier señal distinta a la vocación del servicio público, tengan la tranquilidad de que serán separados del proyecto”, aseveró.

“Por el bien de todos ‘primeros los pobres’, me verán en las colonias, en el campo, atendiendo las necesidades de la gente, les digo de frente no les voy a fallar, comparto la visión del presidente Nelson Mandela, que señala que la erradicación de la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, un derecho humano esencial, mientras exista la pobreza no habrá verdadera libertad”, citó.

PRIMERAS ACCIONES

Las primeras acciones de gobierno de Marina del Pilar Ávila, serán la integración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Turismo, Inclusión, Medio Ambiente, Pesca, y Acuacultura.

“Mañana arranca mi equipo las primeras acciones sobre los temas prioritarios: mujeres, bienestar, seguridad, economía, desarrollo urbano, movilidad sustentable, y finanzas sanas, apoyar a la mujer es uno de los principales compromisos”, comentó.

“No hay nada que demanden más los ciudadanos que la seguridad, es un gran reto por todos los factores, pero trabajaremos todos los días para disminuir los índices y prevenir el delito”, comentó.

Con ese motivo, presentó la iniciativa de reforma para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adicional, una nueva Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California, para crear las otras Secretarías mencionadas.

“Estoy aquí diciéndoles a todas las niñas y jovencitas del Estado que sí se puede alcanzar un sueño, y que los años que vienen serán de muchas oportunidades”, comunicó.

“México y Baja California Requieren de nuestra energía, a partir de ahora inicia una nueva era en Baja California, estoy aquí, de frente a ustedes, Mexicali, Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe, siempre con el corazón por delante”, concluyó.