Emite alerta protección civil estatal ante pronóstico de onda de calor en la región

MEXICALI,B.C.- La Dirección Estatal de Protección Civil emitió una alerta, ante la onda de calor que se pronostica en la región, de acuerdo con los últimos informes presentados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Centro Nacional de Prevención de Desastres, (CENAPRED).

El Director Estatal de Protección Civil, José Salvador Cervantes Hernández, explicó que el CENAPRED informó que el fenómeno de onda de calor se presentará del 22 al 25 de septiembre, en estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila y Nuevo León, entre otros.

“Ante esta onda de calor se sugiere implementar medidas de prevención, tomar muchos líquidos, tratar de no exponerse al calor, sobre todo tener mayor atención con los grupos de mayor vulnerabilidad como niños y niñas menores de 5 años, personas adultas mayores y con enfermedades crónicas, es importante evitar salir en horas de más calor, de 10 a 16 horas y si tienen que salir, usar manga larga y cubrirse la cabeza con sombrero o gorra”, dijo el funcionario estatal.

Cervantes Hernández dijo que se encuentran monitoreando este fenómeno meteorológico, por lo que invitó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los boletines que emita Protección Civil Estatal; asimismo se recomienda consultar la liga http://www. atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ .

"Hacemos un llamado a tener mucho cuidado, a veces nos confiamos porque pensamos que el calor ya va de salida, pero aún se pronostican temperaturas altas, así que no está de más protegerse y si no es necesario no exponerse al sol", finalizó el Director Estatal de Protección Civil.