Elwin ‘La Pulga’ Soto ya piensa en el futuro

Hace poco más de dos semanas, el boxeador sanfelipense, Elwin ‘La Pulga’ Soto (18-1, 12 Ko’s), retuvo por segunda ocasión su título mundial minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), no obstante, ya piensa en la unificación del mismo durante el próximo año.

“Ahora la empresa (Zanfer) me impulsó para unificar título en marzo de 2021 ante el japonés, Kenshiro Teraji (17-0, 10 Ko’s), y vamos a pensarla. En caso de que no se realice vamos a seguir defendiendo el campeonato sin duda”, confesó Soto en entrevista con PERIÓDICO LA CRÓNICA.

El pasado 30 de octubre, el popular ‘Pulga’ venció por decisión unánime al nicaragüense, Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, sin embargo, admitió que la pelea se le llegó a complicar en cierto momento.

“Al principio me sentí incómodo por su estilo, pero a partir del tercer y cuarto round me fui acomodando mejor. También lo noté un poco cansado y eso fue lo que me dio más confianza para seguir presionándolo”, confesó.

Asimismo, el cachanilla habló de su preparación previo a dicho combate, pues cabe señalar que tuvo diversos cambios de fecha debido a la pandemia por el coronavirus (Covid-19).

“Siempre estuve activo y eso fue importante. Tuve bastante tiempo de entrenamiento y fue fundamental el campamento que hice en Los Ángeles. Ahora ya tomé mis días de descanso y este lunes regreso a entrenar”, dijo convencido.

Finalmente, el pupilo de Agustín Pacheco tuvo palabras hacia el País y su equipo de trabajo, “esta victoria se la dedico a todo México, a mi familia y a todo el equipo que trabaja conmigo todos los días”.