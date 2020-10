Elwin ‘La Pulga’ Soto cuenta los días

Después de diversos cambios de fecha, el boxeador sanfelipense, Elwin ‘La Pulga’ Soto (17-1, 12 Ko’s), se encuentra listo para realizar su segunda defensa de título mundial ante el nicaragüense, Carlos ‘Chocorroncito’ Buitrago (32-5-1, 18 Ko’s), el próximo 30 de octubre.

Primeramente, se tenía pactado llevar a cabo la contienda el 19 o 26 de octubre, sin embargo, después se cambió para el 28 de agosto y ahora se realizará a finales de este mes en el Fantasy Springs Casino de Indio, California.

“Me siento muy bien en estos momentos. Hemos hecho una larga preparación de casi tres meses y estoy listo para la pelea”, comentó Soto para PERIÓDICO LA CRÓNICA.

“Estoy muy contento también de pelear en Indio, ya que como amateur gané un campeonato ahí y como profesional obtuve mi campeonato del mundo”, agregó con una sonrisa.

En relación a su rival, el púgil de 23 años de edad afirmó que es fuerte y combativo, pues ha vendido caras las cinco derrotas que tiene como profesional.

“Sé que es un rival duro y que cuenta con lona recorrida. Sus derrotas han sido por títulos del mundo, pero me siento preparado para enfrentarlo y no le vamos a dar la oportunidad de que nos quite el título mundial”, dijo convencido.

Finalmente, el pupilo de Agustín Pacheco habló del campamento que está llevando a cabo en su puerto natal, San Felipe, antes de viajar a los Estados Unidos.

“Mi preparación ha estado muy bien. Ya estoy cerrando mi trabajo, el cual empecé en Los Ángeles y terminará en San Felipe. También estoy actualmente en el peso y nada más queda esperar subir a la báscula y enfrentar la pelea”, sentenció.

‘LA PULGA’ EN NÚMEROS

17 triunfos como profesional

12 nocauts a favor

1 derrota sufrida

15 victorias en fila suma

81 rounds peleados

23 años de edad tiene